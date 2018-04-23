23 апреля 2018, 21:56



Премьер Дмитрий Медведев утвердил новую методику оценки работы региональных властей.

Единая методика такой оценки основана на 24 показателях. Кроме того, обновлены правила предоставления грантов регионам, показавшим наилучшие результаты социально-экономического развития. Количество субъектов РФ, которые смогут получить такие гранты на общую сумму в 20 млрд руб., увеличено с 20 до 40. Среди показателей: ожидаемая продолжительность жизни, динамика реальной среднемесячной начисленной зарплаты, доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума региона, коэффициент доступности жилья, уровень преступности и безработицы, динамика ВРП на душу населения, плотность сети автомобильных дорог, объем налоговых доходов бюджета субъекта.