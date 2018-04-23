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23 апреля 2018, 22:04



Президент освободил от налогов выплаты на ребенка.

Сообщается, что закон вступил в силу с момента подписания, 23 апреля.

Просмотров:254 Ежемесячные пособия при рождении или усыновлении первого и второго ребенка не будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Соответствующий закон сегодня подписал Владимир Путин, сообщается на сайте garant.ru. В частности, речь идет о ежемесячных выплатах семьям по рождению или усыновлению первого ребенка, введенных 1 января текущего года. А также о ежемесячных компенсациях из материнского капитала в связи с рождением или усыновлением второго ребенка. Такое решение было принято, потому что выплата является социальной.Сообщается, что закон вступил в силу с момента подписания, 23 апреля.