Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 апреля 2018, 11:13



В Норильске открылась горячая линия по вопросам возмещения расходов на установку общедомовых приборов учета.

34-07-51, 34-02-31 и 34-14-10 в МУП «Коммунальные объединенные системы» готовы дать исчерпывающие ответы по вопросам, касающимся возмещения расходов на установку общедомовых приборов учета. Также МУП «КОС» создает на своем сайте http://www.mupkosnorilsk.ru раздел, в котором собственники жилья смогут найти информацию об общедомовых счетчиках (ОДПУ), установленных в каждом доме. В течение недели на сайте в профильном разделе, посвященном ОДПУ, будут выложены сканы документов по работе с общедомовыми приборами учета - проекты, сметы, акты приемки работ и многое другое. Напомним, в мартовские платежки за услуги ЖКХ многим норильчанам включили новые строки - перерасчет за отопление и общедомовой прибор учета. Их появление связано либо с вводом с эксплуатацию общедомового прибора учета в этом доме, либо с подведением итогов его работы за год. Таким образом, помимо обычного платежа люди оказались должны еще от 3 до 20 тысяч рублей. Как уже сообщалось в «Заполярной правде», собственники помещений в многоквартирных домах должны были до 1 июля 2012 года оснастить дома коллективными приборами учета используемых воды, тепловой и электрической энергии. Однако жильцы эту задачу не выполнили, и работа перешла в руки ресурсоснабжающих организаций (МУП «КОС», НТЭК). Было принято решение о том, что МУП «КОС» выставит жильцам единовременную оплату за прибор учета в первый месяц эксплуатации. Стоимость приборов и их монтажа определяется целым рядом конструктивных особенностей дома. Этим обусловлена разница в сумме, которую заплатят жильцы разных домов. Плюс собственники помещений обязаны нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество – отсюда разница в доле между собственниками внутри дома. У граждан есть право на рассрочку, когда платеж делится на 60 равных частей и выставляется к оплате равными частями. Впрочем, есть и право выбрать иную схему расчетов: закрыть долг за год, за два и так далее. Но в случае рассрочки на остаток долга начисляется ставка рефинансирования, на данный момент она составляет 7,25% годовых. Расходы на поверку приборов, которая производится раз в пять лет, а также на текущее техническое обслуживание и эксплуатацию тоже ложатся на плечи собственников жилья - согласно Жилищному кодексу и действующему законодательству.

Просмотров:209 По номерам телефоновв МУП «Коммунальные объединенные системы» готовы дать исчерпывающие ответы по вопросам, касающимся возмещения расходов на установку общедомовых приборов учета.Также МУП «КОС» создает на своем сайте http://www.mupkosnorilsk.ru раздел, в котором собственники жилья смогут найти информацию об общедомовых счетчиках (ОДПУ), установленных в каждом доме. В течение недели на сайте в профильном разделе, посвященном ОДПУ, будут выложены сканы документов по работе с общедомовыми приборами учета - проекты, сметы, акты приемки работ и многое другое.Напомним, в мартовские платежки за услуги ЖКХ многим норильчанам включили новые строки - перерасчет за отопление и общедомовой прибор учета. Их появление связано либо с вводом с эксплуатацию общедомового прибора учета в этом доме, либо с подведением итогов его работы за год. Таким образом, помимо обычного платежа люди оказались должны еще от 3 до 20 тысяч рублей.Как уже сообщалось в «Заполярной правде», собственники помещений в многоквартирных домах должны были до 1 июля 2012 года оснастить дома коллективными приборами учета используемых воды, тепловой и электрической энергии. Однако жильцы эту задачу не выполнили, и работа перешла в руки ресурсоснабжающих организаций (МУП «КОС», НТЭК). Было принято решение о том, что МУП «КОС» выставит жильцам единовременную оплату за прибор учета в первый месяц эксплуатации.Стоимость приборов и их монтажа определяется целым рядом конструктивных особенностей дома. Этим обусловлена разница в сумме, которую заплатят жильцы разных домов. Плюс собственники помещений обязаны нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество – отсюда разница в доле между собственниками внутри дома. У граждан есть право на рассрочку, когда платеж делится на 60 равных частей и выставляется к оплате равными частями. Впрочем, есть и право выбрать иную схему расчетов: закрыть долг за год, за два и так далее. Но в случае рассрочки на остаток долга начисляется ставка рефинансирования, на данный момент она составляет 7,25% годовых. Расходы на поверку приборов, которая производится раз в пять лет, а также на текущее техническое обслуживание и эксплуатацию тоже ложатся на плечи собственников жилья - согласно Жилищному кодексу и действующему законодательству.