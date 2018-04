Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

Сессия была приурочена к старту международной digital-программы Follow Up Siberia. Это совместный проект компании «Норникель» и телеканала Euronews, реализуемый при организационной поддержке дирекции XXIX Всемирной зимней Универсиады - 2019. В центре программы — международный творческий онлайн-конкурс, который пройдет в социальных медиа с апреля 2018-го по март 2019 года. Его участником сможет стать любой житель планеты. Победители получат возможность побывать в регионах Сибири, познакомиться с российской молодежью, обменяться информацией о своих странах и городах и найти общие интересы. Финалисты приедут в Красноярск в дни Универсиады. Для России это первый масштабный коммуникационный проект в поддержку Всемирных студенческих игр. «Для «Норникеля» Универсиада – не просто проект, который мы поддерживаем как генеральный партнер, но и возможность рассказать и показать всем, кто будет интересоваться Универсиадой, как интересно, перспективно и замечательно устроена сибирская часть нашей страны. Мы хотим, чтобы на проект откликнулись те, кому важно и интересно открывать для себя не только мир спорта, но и мир путешествий, мир взаимодействия между разными странами и континентами», - заявила старший вице-президент — руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью компании «Норникель» Лариса Зелькова. Она отметила, что первые вопросы, которые компания получила в связи со стартом проекта Follow Up Siberia, показали глобальный, международный, кросс-континентальный интерес к Универсиаде. «У всех, кто сегодня занимается подготовкой к Универсиаде (это и профессиональные спортсмены, и оргкомитет, и различные партнеры), есть одна большая и важная цель: чтобы соревнования в Красноярске не только подарили миру несколько новых спортивных имен, но и показали, что, несмотря на самые разные сложности, в которых мы сегодня живем, существуют вечные ценности. И одна из таких вечных ценностей – это способность людей общаться друг с другом, находить общее, то, что нас не разъединяет, а сплачивает», - добавила Зелькова. «Норникель» третий год подряд поддерживает проведение соревнований по керлингу в Дудинке. В компании считают, что это здоровая технология по развитию территории, поскольку спорт создает уникальные возможности для привлечения туристов, для развития инфраструктуры. «Мы уверены, что и для Красноярска Универсиада точно так же создаст позитивный импульс. Недаром мы сегодня вспоминали Казань как пример развития, связанный с успешным проведением Универсиады. А Дудинка, глядишь, когда-нибудь разрастется, чтобы тоже принимать крупнейшие мировые турниры. Надеюсь, что наш проект Follow Up Siberia задаст новый стандарт подготовки и проведения Универсиад как проекта не просто спортивного и молодежного, но проекта, который поможет людям научиться общаться и строить отношения друг с другом», - подчеркнула Лариса Зелькова.

