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24 апреля 2018, 11:27



Елена Безденежных: «Генеральное партнерство для нас началось более двух лет назад, когда мы приняли решение поддержать Универсиаду, не просто предоставив свой объект - фанпарк «Бобровый лог» - для проведения Универсиады, но и поддержав различные активности, связанные с продвижением Универсиады».

Март в Сибири – холодный месяц, но в «Норникеле» уверены, что люди смогут растопить этот холод своими сердцами. И важная роль в этом отводится волонтерам, как лицу принимающей стороны. «Совместно с дирекцией Универсиады мы объявили конкурс на прием волонтеров. В нем приняли участие более 10 000 человек. Это должны быть подготовленные люди, со знанием истории родного края и России, иностранных языков, культуры и географии. Российский международный олимпийский университет помог СФУ сделать программу по подготовке волонтеров», - отметила вице-президент, статс-секретарь, руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления компании «Норникель» Елена Безденежных. Она также добавила, что все спортивные объекты Универсиады - многосезонные. Их надо будет использовать как в зимний период, так и в летний. Спортивно-тренерский блок в "Бобровом логе", например, можно будет использоваться потом и в летний период для проведения сборов по баскетболу, мини-футболу и другим видим спорта.

Просмотров:170 "Бобровый лог" – флагманский проект, который стал основой для заявки на проведение Универсиады в Красноярске. Он пользуется популярностью не только у жителей Красноярска, но и вошел в топ-10 горнолыжных курортов России.Март в Сибири – холодный месяц, но в «Норникеле» уверены, что люди смогут растопить этот холод своими сердцами. И важная роль в этом отводится волонтерам, как лицу принимающей стороны.«Совместно с дирекцией Универсиады мы объявили конкурс на прием волонтеров. В нем приняли участие более 10 000 человек. Это должны быть подготовленные люди, со знанием истории родного края и России, иностранных языков, культуры и географии. Российский международный олимпийский университет помог СФУ сделать программу по подготовке волонтеров», - отметила вице-президент, статс-секретарь, руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления компании «Норникель» Елена Безденежных.Она также добавила, что все спортивные объекты Универсиады - многосезонные. Их надо будет использовать как в зимний период, так и в летний. Спортивно-тренерский блок в "Бобровом логе", например, можно будет использоваться потом и в летний период для проведения сборов по баскетболу, мини-футболу и другим видим спорта.