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24 апреля 2018, 11:36



Ниаз Самадизаде: «Мы гордимся, что являемся частью проекта международной digital-программы Follow Up Siberia».

«Проект дает нам что-то новое, что мы можем передать нашей аудитории. Это не только межкультурный обмен между молодежью, но и потрясающий способ рассказать интересные истории. Проект дает возможность аудитории погрузиться, прожить опыт другого человека. Мы смотрим за пределы 2019 года. Сейчас мы приглашаем молодежь в Сибирь, а в будущем, возможно, захотим продолжить проект и пригласить молодежь в другие страны, города, регионы», - заявил вице-президент контентной стратегии телеканала Euronews Ниаз Самадизаде.

Просмотров:168 Международная digital-программа Follow Up Siberia - это совместный проект компании «Норникель» и телеканала Euronews, реализуемый при организационной поддержке дирекции XXIX Всемирной зимней Универсиады - 2019.«Проект дает нам что-то новое, что мы можем передать нашей аудитории. Это не только межкультурный обмен между молодежью, но и потрясающий способ рассказать интересные истории. Проект дает возможность аудитории погрузиться, прожить опыт другого человека. Мы смотрим за пределы 2019 года. Сейчас мы приглашаем молодежь в Сибирь, а в будущем, возможно, захотим продолжить проект и пригласить молодежь в другие страны, города, регионы», - заявил вице-президент контентной стратегии телеканала Euronews Ниаз Самадизаде.