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24 апреля 2018, 11:43



Илья Авербух: «Универсиада имеет колоссальное значение не только с точки зрения спортивных результатов, а именно с точки зрения коммуникаций».



Просмотров:162 Характеризуя важность проекта Follow Up Siberia в рамках Универсиады-2019 заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию, серебряный призер Олимпийских игр (Солт-Лейк-Сити, 2002) Илья Авербух отметил: «Проект Follow Up Siberia может стать той искоркой, которая будет включена в церемонию открытия и закрытия Универсиады, потому что для нас самое главное в церемониях – говорить на языке молодых. Моя задача - чтобы церемония открытия рассказала всем о Сибири, ее богатствах, и о том, что мы открыты. Очень много будет белого цвета. Я бы хотел, чтобы все работы конкурса были направлены на то, что нас бы объединяло, а не разъединяло. Мы все живем на одной большой планете. Я надеюсь, что вашу идею подхватят. Было бы здорово, если бы во многих странах мира была такая акция, и мы бы все вместе рассказывали друг о друге, черпая информацию от людей, а не из новостей».