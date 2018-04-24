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24 апреля 2018, 11:43

Илья Авербух: «Универсиада имеет колоссальное значение не только с точки зрения спортивных результатов, а именно с точки зрения коммуникаций».


Характеризуя важность проекта Follow Up Siberia в рамках Универсиады-2019 заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию, серебряный призер Олимпийских игр (Солт-Лейк-Сити, 2002) Илья Авербух отметил: «Проект Follow Up Siberia может стать той искоркой, которая будет включена в церемонию открытия и закрытия Универсиады, потому что для нас самое главное в церемониях – говорить на языке молодых. Моя задача - чтобы церемония открытия рассказала всем о Сибири, ее богатствах, и о том, что мы открыты. Очень много будет белого цвета. Я бы хотел, чтобы все работы конкурса были направлены на то, что нас бы объединяло, а не разъединяло. Мы все живем на одной большой планете. Я надеюсь, что вашу идею подхватят. Было бы здорово, если бы во многих странах мира была такая акция, и мы бы все вместе рассказывали друг о друге, черпая информацию от людей, а не из новостей».

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    Список новостей

 24 апреля 2018 
17:03   Сегодня в Норильске в Заполярном театре драмы дают «Безумца». 16:34   Спасатели обучили норильских школьников мерам личной безопасности. Специализированные уроки прошли во всех школах края.
16:26   В Норильске бизнесмены защищают перед экспертами жизнеспособность своих бизнес-идей. 16:05   В честь 65-летия Норильска раз в месяц по выходным атриум СРК «Арена» будет превращаться в концертный зал.
15:50   13 коллективов для 13-го фестиваля «Творческий Талнах». Вчера на сцене КДЦ им. В. Высоцкого собрались лучшие танцоры и вокалисты, чтобы подвести итоги творческого сезона. 15:46   Парень из Норильска обманул по телефону жителей Минусинска, которые перевели «бедному родственнику» 160 тысяч рублей.
14:40   В Норильске отряд ЮИД провел акцию на пешеходном переходе. 13:32   Суд обязал работодателя выплатить компенсацию бывшему сотруднику, на которого с трехметровой высоты упал светильник.
13:25   В Норильске состоится вечер памяти «Чернобыль - быль, Чернобыль - боль», посвященный Международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф. 13:06   В Норильске пропала девочка. Несовершеннолетнюю полиция ищет уже несколько дней.
11:48   Олег Матыцин: «Мы недаром рассматриваем Универсиаду как платформу для последующего выступления спортсменов на Олимпийских играх». 11:46   В администрации Норильска состоялась церемония награждения, посвященная Дню местного самоуправления.
11:43   Илья Авербух: «Универсиада имеет колоссальное значение не только с точки зрения спортивных результатов, а именно с точки зрения коммуникаций». 11:36   Ниаз Самадизаде: «Мы гордимся, что являемся частью проекта международной digital-программы Follow Up Siberia».
11:27   Елена Безденежных: «Генеральное партнерство для нас началось более двух лет назад, когда мы приняли решение поддержать ... 11:20   Лариса Зелькова: «Для «Норникеля» Универсиада – не просто проект, который мы поддерживаем как генеральный партнер, но ...
11:13   В Норильске открылась горячая линия по вопросам возмещения расходов на установку общедомовых приборов учета.

 23 апреля 2018 
22:04   Президент освободил от налогов выплаты на ребенка. 21:56   Премьер Дмитрий Медведев утвердил новую методику оценки работы региональных властей.
19:32   Новое назначение в ЗФ "Норникеля". 18:53   Норильчане могут пожаловаться на противозаконные действия налоговиков по телефону доверия.
18:48   В аэропорту Норильска у авиапассажира изъяли более 2,5 кг «синтетики». 18:42   Норильские школьники могут попасть на курс по специальности «Актерское искусство» к преподавателю ГИТИСа Сергею Яшину.
18:02   Быстринский ГОК поставил первую партию продукции потребителям. 17:59   У МФК «Норильский никель» новый сайт.
17:54   В этом году норильчанам предстоит отработать еще три шестидневки. 17:35   Власти Хайнаня отменяют визы для туристов из России.
17:30   День открытых дверей прошел в Норильском государственном индустриальном институте. 17:27   Не увольнение, а замена: Александр Усс готовит кадровые перестановки в краевом фонде капремонта.
17:12   «Норникель» готовит новый платиновый проект «Южный кластер» стоимостью 110 миллиардов рублей. 16:58   В Норильске для представителей серебряного возраста прошел мастер-класс по правополушарному рисованию.
16:45   В Норильске риелтор предстанет перед судом за подделку официального документа, подтверждающего право собственности. 16:38   Права беременной норильчанки на оплату труда восстановлены, но работодателя все равно накажут.
16:24   Очередной сбытчик наркотиков осужден в Норильске. 16:11   Норильская сборная по пауэрлифтингу хорошо выступила на всероссийских соревнованиях.
16:09   Новости с ринга. Норильчане в составе сборной региона отличились на первенстве Сибири по боксу среди юношей 2002-2003 годов рождения. 16:07   Рука руку борет. Завершился третий день открытого чемпионата города по армрестлингу AFC 3 «Адреналин» в весовой категории до 90 кг.
16:03   Есть приз! Кайерканская спортсменка привезла бронзу с всероссийских соревнований по самбо. 15:27   МУП «КОС» создает на своем сайте раздел, в котором собственники жилья смогут найти информацию об общедомовых счетчиках (ОДПУ), установленных в каждом доме.
15:23   В Норильске команды Спортивного союза инвалидов, администрации города, управления Заполярного филиала и городского Совета депутатов сразились в боччу. 15:15   Завтра станет ясно, какие новые бизнес-проекты поддержит «Норникель» на территории НПР и Таймыра.
15:06   Первомай в Норильске отпразднуют во всех районах Норильска. 14:27   Ради фото или на спор? Полицейские выясняют причины, побудившие юную норильчанку рискнуть жизнью и перелезть ограждение балкона на седьмом этаже.
14:16   Премьера состоялась! Воспитанники норильской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья с успехом дебютировали на сцене театральной студии «Закулисье». 13:06   Норильская прокуратура потребовала от администрации города ликвидировать несанкционированную свалку.
12:40   Полторы сотни нарушений за три дня. В Норильске автоинспекторы подвели итоги рейдов минувших дней. 12:38   В Норильске будут судить водителя, по вине которого погиб человек.
12:07   Топ-менеджеры «Норникеля» получили дипломы «Сколково». 11:48   Норильских и таймырских фотографов приглашают к участию в ежегодной городской фотовыставке «ТаймырФотоГода-2018», которую организует Музей Норильска совместно с фотоклубом «Таймыр».
11:30   На материк - бесплатно! Авиакомпания NordStar запускает традиционную акцию для участников и инвалидов Великой Отечественной войны.




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