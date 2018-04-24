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24 апреля 2018, 11:46



В администрации Норильска состоялась церемония награждения, посвященная Дню местного самоуправления.

«Наша городская система местного самоуправления выросла из поселкового Совета. И в этом году вместе с Норильском празднует свой 65-летний юбилей. В 1953 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Норильск преобразован в город краевого подчинения. В июле здесь образован Норильский городской Совет народных депутатов. Тогда же создан и исполнительный комитет – орган, который претворял в жизнь решения народных избранников. К настоящему времени система местного самоуправления, конечно, перетерпела разные изменения, но суть, цель и задачи, стоящие перед нами, не изменились. Сегодня в норильской системе местного самоуправления задействовано более 900 человек. На нас – администрацию, депутатский корпус, контрольно-счетную палату - возложена большая ответственность за социальное и экономическое развитие города и благополучие жителей. Именно к местной власти обращаются люди с насущными проблемами, трудностями и заботами. И наша с вами общая задача – помогать нуждающимся, повышать уровень жизни населения, делать наш город комфортным для проживания, работы и отдыха. Я благодарю каждого из вас за самоотдачу и участие в жизни норильчан и всего города», - отметил исполняющий обязанности главы города Андрей Малков в своей поздравительной речи.

Просмотров:150 Около 20 человек за добросовестный труд, профессионализм и личный вклад в обеспечение деятельности органов местного самоуправления поощрены благодарностями и почетными грамотами губернатора, Совета муниципальных образования Красноярского края, главы Норильска и норильского горсовета.«Наша городская система местного самоуправления выросла из поселкового Совета. И в этом году вместе с Норильском празднует свой 65-летний юбилей. В 1953 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Норильск преобразован в город краевого подчинения. В июле здесь образован Норильский городской Совет народных депутатов. Тогда же создан и исполнительный комитет – орган, который претворял в жизнь решения народных избранников. К настоящему времени система местного самоуправления, конечно, перетерпела разные изменения, но суть, цель и задачи, стоящие перед нами, не изменились. Сегодня в норильской системе местного самоуправления задействовано более 900 человек. На нас – администрацию, депутатский корпус, контрольно-счетную палату - возложена большая ответственность за социальное и экономическое развитие города и благополучие жителей. Именно к местной власти обращаются люди с насущными проблемами, трудностями и заботами. И наша с вами общая задача – помогать нуждающимся, повышать уровень жизни населения, делать наш город комфортным для проживания, работы и отдыха. Я благодарю каждого из вас за самоотдачу и участие в жизни норильчан и всего города», - отметил исполняющий обязанности главы города Андрей Малков в своей поздравительной речи.