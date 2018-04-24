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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:03 Сегодня в Норильске в Заполярном театре драмы дают «Безумца».
16:34 Спасатели обучили норильских школьников мерам личной безопасности. Специализированные уроки прошли во всех школах края.
16:26 В Норильске бизнесмены защищают перед экспертами жизнеспособность своих бизнес-идей.
16:05 В честь 65-летия Норильска раз в месяц по выходным атриум СРК «Арена» будет превращаться в концертный зал.
15:50 13 коллективов для 13-го фестиваля «Творческий Талнах». Вчера на сцене КДЦ им. В. Высоцкого собрались лучшие танцоры и вокалисты, чтобы подвести итоги творческого сезона.
15:46 Парень из Норильска обманул по телефону жителей Минусинска, которые перевели «бедному родственнику» 160 тысяч рублей.
14:40 В Норильске отряд ЮИД провел акцию на пешеходном переходе.
13:32 Суд обязал работодателя выплатить компенсацию бывшему сотруднику, на которого с трехметровой высоты упал светильник.
13:25 В Норильске состоится вечер памяти «Чернобыль - быль, Чернобыль - боль», посвященный Международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф.
13:06 В Норильске пропала девочка. Несовершеннолетнюю полиция ищет уже несколько дней.
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