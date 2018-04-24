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24 апреля 2018, 11:48



Олег Матыцин: «Мы недаром рассматриваем Универсиаду как платформу для последующего выступления спортсменов на Олимпийских играх».

Он также подчеркнул, что спортсмены, которые приезжают и выступают на объектах международного уровня, имеют возможность потом прогрессировать. «Мы недаром рассматриваем Универсиаду как платформу для последующего выступления спортсменов на Олимпийских играх», - акцентировал внимание на важности большого спортивного проекта Олег Матыцин.

Просмотров:151 «Норникель» поддерживает не только проект «Универсиада-2019» сам по себе, но и очень многие образовательные проекты и нашу деятельность как международной организации в целом. Это хороший пример того, как интегрироваться в социальные проекты и как воздействовать на формирование культуры молодого поколения», - отметил президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин.Он также подчеркнул, что спортсмены, которые приезжают и выступают на объектах международного уровня, имеют возможность потом прогрессировать.«Мы недаром рассматриваем Универсиаду как платформу для последующего выступления спортсменов на Олимпийских играх», - акцентировал внимание на важности большого спортивного проекта Олег Матыцин.