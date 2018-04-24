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24 апреля 2018, 13:06



В Норильске пропала девочка. Несовершеннолетнюю полиция ищет уже несколько дней.

С просьбой о помощи в поисках дочери в соцсети обратилась и мама девочки. Она сообщила, что Аня – ученица 33-ей школы г. Талнаха. Заявление о пропаже девочки родственники подали в дежурную часть полиции. Полицейскими организовано проведение розыскных мероприятий, созданы поисковые группы, в которые вошли сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних. Ориентировка с приметами девушки передана всем наружным нарядам, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Стражи порядка устанавливают круг общения пропавшей, опрашивают ее родственников, друзей, одноклассников, проверяют места, где она может находиться. Приметы разыскиваемой: на вид 15-16 лет, европейской внешности, рост 158-160 см, телосложение плотное, лицо по форме овальное, глаза зеленого цвета, волосы темно-русые, ниже плеч. Была одета в демисезонную куртку красного цвета с капюшоном, без опушки, снуд вязаный серого цвета, шапка вязаная черного цвета, легинсы черного цвета, свитер вязаный цветной с полосами оранжевого, синего цвета, была обута в полусапожки черного цвета с замшевыми и металлическими вставками по бокам. При себе имела школьный рюкзак синего цвета со сменой одеждой. Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 8 (3919) 37-15-12, 45-11-04 или 102.

Просмотров:242 Информация о пропаже тринадцатилетней Ани Васильевой распространяется по социальным сетям. В сообщении говорится, что девочка пропала 20 апреля 2018 года. Ушла из дома и не вернулась.С просьбой о помощи в поисках дочери в соцсети обратилась и мама девочки. Она сообщила, что Аня – ученица 33-ей школы г. Талнаха.Заявление о пропаже девочки родственники подали в дежурную часть полиции.Полицейскими организовано проведение розыскных мероприятий, созданы поисковые группы, в которые вошли сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних. Ориентировка с приметами девушки передана всем наружным нарядам, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Стражи порядка устанавливают круг общения пропавшей, опрашивают ее родственников, друзей, одноклассников, проверяют места, где она может находиться.Приметы разыскиваемой: на вид 15-16 лет, европейской внешности, рост 158-160 см, телосложение плотное, лицо по форме овальное, глаза зеленого цвета, волосы темно-русые, ниже плеч.Была одета в демисезонную куртку красного цвета с капюшоном, без опушки, снуд вязаный серого цвета, шапка вязаная черного цвета, легинсы черного цвета, свитер вязаный цветной с полосами оранжевого, синего цвета, была обута в полусапожки черного цвета с замшевыми и металлическими вставками по бокам. При себе имела школьный рюкзак синего цвета со сменой одеждой.Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 8 (3919) 37-15-12, 45-11-04 или 102.