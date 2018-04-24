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24 апреля 2018, 13:25



В Норильске состоится вечер памяти «Чернобыль - быль, Чернобыль - боль», посвященный Международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

Вечер памяти пройдет 26 апреля в 16 часов в Музее Норильска на Ленинском пр., 14. Вход в музей со стороны памятника Н. Н. Урванцеву. Стать участниками вечера памяти могут все желающие, вход свободный.

Просмотров:121 Вечер памяти пройдет в формате читки воспоминаний очевидцев, тех, кто во время аварии на Чернобыльской АЭС был совсем в юном возрасте и на всю жизнь, словно страшный сон, запомнил весь ужас масштабной техногенной катастрофы. Живы воспоминания участников и ликвидаторов аварии спустя более 30 лет. Участниками вечера памяти станут ликвидаторы и очевидцы аварии, а также учащиеся 23-й школы. Школьники прочтут детские воспоминания юных очевидцев аварии, собранные из разных источников. Вместе с руководителем Людмилой Скоробогатовой ребята давно ведут работу по сбору архивных материалов, они не раз встречались с ликвидаторами и знают их истории из первых уст. В этот вечер они поделятся с посетителями музея своими архивными находками, которые будут тесно переплетены с живыми воспоминаниями. Истории дополнят документальные фотографии и фрагменты видео 1986 года чернобыльской трагедии.Вечер памяти пройдет 26 апреля в 16 часов в Музее Норильска на Ленинском пр., 14. Вход в музей со стороны памятника Н. Н. Урванцеву. Стать участниками вечера памяти могут все желающие, вход свободный.