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24 апреля 2018, 13:32



Суд обязал работодателя выплатить компенсацию бывшему сотруднику, на которого с трехметровой высоты упал светильник.

В ходе расследования несчастного случая выяснились, что светильник был ненадежно закреплен. Причем предположили, что кто-то умышленно сместил конструкцию светильника. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда, установлены не были. В августе мужчину сократили с предприятия, а в октябре он обратился к бывшему работодателю с заявлением о выплате компенсации морального вреда, на что получил отказ. Тогда норильчанин решил идти в суд. И в ноябре подал иск о компенсации морального вреда за травму, полученную на рабочем месте. Исследовав представленные сторонами доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что несчастный случай на производстве, в результате которого был причинен вред здоровью работника, произошел по вине работодателя, который не в полной мере обеспечил ему безопасные условия труда. В этой связи суд возложил на ответчика обязанность по возмещению морального вреда, определив его размер с учетом степени тяжести вреда здоровью, причиненного истцу, длительности его лечения. В декабре норильский городской суд постановил взыскать с ООО «Норильское торгово-производственное объединение» в пользу работника 70 тысяч рублей компенсации морального вреда и 5 тысяч рублей расходов на оплату услуг представителя. В апелляционной жалобе работодатель просил отменить решение суда первой инстанции, ссылаясь на недоказанность своего неправомерного поведения и на отсутствие вины в причинении вреда работнику. Проверив материалы дела и обсудив доводы жалобы ответчика, Красноярский краевой суд не нашел оснований для отмены судебного решения и оставил его без изменения. Судебный акт уже вступил в законную силу, сообщили в Красноярском краевом суде.

Просмотров:156 Производственную травму инспектор-контролер по складскому хозяйству цеха ремонтно-технического обеспечения ООО «НТПО» получил еще год назад. Тогда при исполнении им трудовых обязанностей в производственном помещении на него упал светильник с потолка с высоты около трех метров. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы лица, височной части головы и ушной раковины. Его доставили в норильскую межрайонную больницу, где две недели он находился на стационарном лечении, а после еще полтора месяца проходил амбулаторное лечение.В ходе расследования несчастного случая выяснились, что светильник был ненадежно закреплен. Причем предположили, что кто-то умышленно сместил конструкцию светильника. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда, установлены не были.В августе мужчину сократили с предприятия, а в октябре он обратился к бывшему работодателю с заявлением о выплате компенсации морального вреда, на что получил отказ.Тогда норильчанин решил идти в суд. И в ноябре подал иск о компенсации морального вреда за травму, полученную на рабочем месте.Исследовав представленные сторонами доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что несчастный случай на производстве, в результате которого был причинен вред здоровью работника, произошел по вине работодателя, который не в полной мере обеспечил ему безопасные условия труда. В этой связи суд возложил на ответчика обязанность по возмещению морального вреда, определив его размер с учетом степени тяжести вреда здоровью, причиненного истцу, длительности его лечения. В декабре норильский городской суд постановил взыскать с ООО «Норильское торгово-производственное объединение» в пользу работника 70 тысяч рублей компенсации морального вреда и 5 тысяч рублей расходов на оплату услуг представителя.В апелляционной жалобе работодатель просил отменить решение суда первой инстанции, ссылаясь на недоказанность своего неправомерного поведения и на отсутствие вины в причинении вреда работнику. Проверив материалы дела и обсудив доводы жалобы ответчика, Красноярский краевой суд не нашел оснований для отмены судебного решения и оставил его без изменения. Судебный акт уже вступил в законную силу, сообщили в Красноярском краевом суде.