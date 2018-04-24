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24 апреля 2018, 14:40



В Норильске отряд ЮИД провел акцию на пешеходном переходе.

Активисты напомнили участникам дорожного движения о правилах безопасного перехода проезжей части, о необходимости быть наблюдательным, не отвлекаться во время перехода, быть осмотрительным при движении на зеленый сигнал светофора. Также школьники предупредили автомобилистов о необходимости соблюдения правил проезда пешеходных переходов. Каждый участник акции получал из рук школьников памятку об основных правилах безопасности. Юные помощники автоинспекторов уверены, что если каждый из участников дорожного движения будет внимателен на дорогах - не будет вовсе аварий!

Просмотров:113 Представители ЮИДовского движения в сопровождении сотрудников полиции и преподавателей школы пешеходов р-на Кайеркан вышли с яркими листовками на оживленный участок улицы Шахтерской и обратились к горожанам с призывом быть внимательными и осторожными на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Активисты напомнили участникам дорожного движения о правилах безопасного перехода проезжей части, о необходимости быть наблюдательным, не отвлекаться во время перехода, быть осмотрительным при движении на зеленый сигнал светофора. Также школьники предупредили автомобилистов о необходимости соблюдения правил проезда пешеходных переходов. Каждый участник акции получал из рук школьников памятку об основных правилах безопасности.Юные помощники автоинспекторов уверены, что если каждый из участников дорожного движения будет внимателен на дорогах - не будет вовсе аварий!