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24 апреля 2018, 15:46



Парень из Норильска обманул по телефону жителей Минусинска, которые перевели «бедному родственнику» 160 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний молодой человек, которого задержали оперативники уголовного розыска в Норильске. В отношении злоумышленника возбуждено 8 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». 4 уголовных дела возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Просмотров:100 В полицию Минусинска поступили заявления от жителей города, которые сообщили о том, что им звонил человек, который представлялся сыном, рассказывал о своей беде и просил финансовой помощи. Восемь человек не поддались на уловку мошенника и первым делом связались со своими настоящими сыновьями, чтобы удостовериться, что им не нужна помощь, а затем пошли в полицию. А вот четверо человек попались на уловку мошенника и перевели на указанный им счет более 160 тысяч рублей. Поняв, что их обманули, обратились в полицию.В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний молодой человек, которого задержали оперативники уголовного розыска в Норильске.В отношении злоумышленника возбуждено 8 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». 4 уголовных дела возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.