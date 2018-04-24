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24 апреля 2018, 15:50



13 коллективов для 13-го фестиваля «Творческий Талнах». Вчера на сцене КДЦ им. В. Высоцкого собрались лучшие танцоры и вокалисты, чтобы подвести итоги творческого сезона.

В этом году на главную сцену Талнаха вышли в общей сложности 200 подростков и молодых людей из 13 творческих коллективов. По словам организаторов, концерт начался традиционной песней-гимном фестиваля, а номера, вошедшие в программу, были достойны самых высоких наград, причем каждый из них по праву мог стать финальным номером, самой яркой точкой «Творческого Талнаха»: это были и бальные танцы, и игровые, и классические композиции. На фестивале были представлены самые разные стили и направления творчества талнахской молодежи.

Просмотров:96 Этот фестиваль родился в 2006 году как праздник хореографии и носил название «Танцующий Талнах». С 2012-го он трансформировался в «Творческий Талнах», чтобы в нем могли принять участие не только танцоры, но и вокальные, театральные студии, вокально-инструментальные ансамбли. Традиционно в этом празднике принимают участие старшеклассники, ребята, покидающие детские творческие коллективы. Именно их и педагогов, отдавших им свое вдохновение и годы работы, чествуют на фестивале.В этом году на главную сцену Талнаха вышли в общей сложности 200 подростков и молодых людей из 13 творческих коллективов. По словам организаторов, концерт начался традиционной песней-гимном фестиваля, а номера, вошедшие в программу, были достойны самых высоких наград, причем каждый из них по праву мог стать финальным номером, самой яркой точкой «Творческого Талнаха»: это были и бальные танцы, и игровые, и классические композиции. На фестивале были представлены самые разные стили и направления творчества талнахской молодежи.