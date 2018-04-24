Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 апреля 2018, 16:05



В честь 65-летия Норильска раз в месяц по выходным атриум СРК «Арена» будет превращаться в концертный зал.

В первую субботу мая на сцену первого этажа «Арены» в 15 часов выйдет образцовый коллектив Brass Banda школы искусств из Кайеркана с программой, посвященной Дню Победы. До конца юбилейного года здесь выступят известные коллективы «Оганер», «Горлица», «Казачок» «Созвездие» и другие таланты из школ искусств, городского Центра культуры и многих творческих объединений города. В команде необычного праздничного марафона также сотрудники отдела краеведения публичной библиотеки, которые готовят для зрителей вопросы об истории Норильска. Викторину устраивают в перерыве между концертными номерами. За правильные ответы – призы с юбилейной символикой Норильска. Некоторые из зрителей признались, что благодаря неожиданному концерту узнали, что Норильск весь год будет отмечать свое 65-летие как города. Значит, уже не зря трудились творческие люди при поддержке управления по делам культуры. Интересно, что 5 мая в программе юбилейного цикла «Мой город. Моя история» будет организована и историческая фотовыставка «Норильск - город в едином ритме». Посетители СРК «Арена» смогут проследить историю развития города в фотографиях с 1953 по 1965 год. Начальник управления культуры Ирина Субочева поделилась с «Заполярной правдой»: «Юбилей Норильска - большой праздник для всех жителей города. Но, к сожалению, не все могут посещать главные концертные залы. И мы решили пойти в народ, чтобы познакомить земляков с юбилейными проектами и лучшими творческими коллективами города на необычной площадке СРК «Арена». И даже если зрители не смогут ответить на вопросы краеведческой викторины, то они все равно узнают правильные ответы и так приобщатся к нашей общей истории». Судя по дружным аплодисментам, которые раздавались со всех этажей атриума, первая юбилейная программа народу понравилась. Среди зрителей была и семья Коневых, которые в выходные дни любят отдыхать в «Арене», они постараются побывать на следующих встречах с норильским коллективами. Правда, были и пожелания: обязательно разместить программу юбилейного цикла на просторах СРК «Арена» и найти такое время для проведения концертов, чтобы их посмотрело как можно большее количество зрителей. Важно отметить, что в летнее время концерты проекта «Мой город. Моя история» пройдут на открытых городских площадках.

Просмотров:117 Юбилейный цикл «Мой город. Моя история» стартовал в торговом центре в субботу выступлением творческих коллективов Норильского колледжа искусств. Норильчане, позабыв о субботнем шопинге, с удовольствием внимали ярким выступлениям фольклорного ансамбля «Печки-лавочки» под руководством Георгия Диденко, «Хореографической мастерской» Олега Иванова и Натальи Иониной, баяниста - студента 2-го курса НКИ Ивана Лушина.В первую субботу мая на сцену первого этажа «Арены» в 15 часов выйдет образцовый коллектив Brass Banda школы искусств из Кайеркана с программой, посвященной Дню Победы. До конца юбилейного года здесь выступят известные коллективы «Оганер», «Горлица», «Казачок» «Созвездие» и другие таланты из школ искусств, городского Центра культуры и многих творческих объединений города. В команде необычного праздничного марафона также сотрудники отдела краеведения публичной библиотеки, которые готовят для зрителей вопросы об истории Норильска. Викторину устраивают в перерыве между концертными номерами. За правильные ответы – призы с юбилейной символикой Норильска.Некоторые из зрителей признались, что благодаря неожиданному концерту узнали, что Норильск весь год будет отмечать свое 65-летие как города. Значит, уже не зря трудились творческие люди при поддержке управления по делам культуры.Интересно, что 5 мая в программе юбилейного цикла «Мой город. Моя история» будет организована и историческая фотовыставка «Норильск - город в едином ритме». Посетители СРК «Арена» смогут проследить историю развития города в фотографиях с 1953 по 1965 год.Начальник управления культуры Ирина Субочева поделилась с «Заполярной правдой»: «Юбилей Норильска - большой праздник для всех жителей города. Но, к сожалению, не все могут посещать главные концертные залы. И мы решили пойти в народ, чтобы познакомить земляков с юбилейными проектами и лучшими творческими коллективами города на необычной площадке СРК «Арена». И даже если зрители не смогут ответить на вопросы краеведческой викторины, то они все равно узнают правильные ответы и так приобщатся к нашей общей истории».Судя по дружным аплодисментам, которые раздавались со всех этажей атриума, первая юбилейная программа народу понравилась. Среди зрителей была и семья Коневых, которые в выходные дни любят отдыхать в «Арене», они постараются побывать на следующих встречах с норильским коллективами. Правда, были и пожелания: обязательно разместить программу юбилейного цикла на просторах СРК «Арена» и найти такое время для проведения концертов, чтобы их посмотрело как можно большее количество зрителей. Важно отметить, что в летнее время концерты проекта «Мой город. Моя история» пройдут на открытых городских площадках.