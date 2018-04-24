Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 апреля 2018, 16:26



В Норильске бизнесмены защищают перед экспертами жизнеспособность своих бизнес-идей.

Спектр направлений и сфер деятельности в 11 представляемых сегодня проектов разнообразен: одни в нашем городе готовы выращивать в бассейнах осетра - для разведения, продаж и пополнения популяции рыбы в природной среде, другие - построить мини-городок отдыха и сдавать домики в наем; третьи намерены применить свои технологии для уничтожения бытовых отходов. Такие критерии, как рентабельность и возвратность в ведении любого дела, строгая комиссия из Норильска, Москвы и Красноярска рассматривает в первую очередь. Социальная составляющая деятельности не менее важна. «Каждый проект мы смотрим и светим во всех плоскостях. Чтобы понять, как он будет жить. Предприниматель приходит в конкурентную среду и должен быть как минимум на шаг впереди других. Мы должны точно понимать и видеть, что проект дает социальный эффект на территории, что бизнесмены, его организующие, должны быть готовы вести свое детище. Люди, входящие в экспертный совет, традиционно делятся на три группы - это представители «Норильского никеля», как основного заказчика и родоначальника проекта в рамках программы «Мир новых возможностей», а также представители власти и бизнеса», - прокомментировал ход инвестиционной сессии главный тренер курса «Социальное предпринимтельство» в Норильске и на Таймыре Алексей Молчанов из Красноярска. Напомним, во время обучения в корпоративном университете «Норникеля» опытом с нашими курсантами делятся предприниматели из других городов территории присутствия компании. Кроме того, почти у каждого проекта есть опытные наставники из числа победителей прошлых лет. Отличие нынешней инвест-сессии в том, что к ней по итогам обучения, очного и заочного, подошли сразу 11 участников. Среди заявленных направлений преобладает тема развития детского досуга (развивающие центры в Норильске и Дудинке от Камилы Краус и Елены Боговоловой); медицинская проблематика (частную стоматологию собирается открыть Маргарита Вакуленко, о клинике женского здоровья мечтает Алина Донова). В лидерах также спортивная тема - эксперты оценивают идею открытия зала для бокса и фитнеса в Оганере (инициаторы Владислав Васильев и Виктория Сычева) и центра грудничкового плавания (автор Василий Савостин). Какие проекты получат одобрение экспертного совета и деньги от «Норникеля», станет ясно по окончании защиты.

Просмотров:87 Проекты-победители получат от «Норникеля» беспроцентный займ на реализацию.Спектр направлений и сфер деятельности в 11 представляемых сегодня проектов разнообразен: одни в нашем городе готовы выращивать в бассейнах осетра - для разведения, продаж и пополнения популяции рыбы в природной среде, другие - построить мини-городок отдыха и сдавать домики в наем; третьи намерены применить свои технологии для уничтожения бытовых отходов.Такие критерии, как рентабельность и возвратность в ведении любого дела, строгая комиссия из Норильска, Москвы и Красноярска рассматривает в первую очередь.Социальная составляющая деятельности не менее важна.«Каждый проект мы смотрим и светим во всех плоскостях. Чтобы понять, как он будет жить. Предприниматель приходит в конкурентную среду и должен быть как минимум на шаг впереди других. Мы должны точно понимать и видеть, что проект дает социальный эффект на территории, что бизнесмены, его организующие, должны быть готовы вести свое детище. Люди, входящие в экспертный совет, традиционно делятся на три группы - это представители «Норильского никеля», как основного заказчика и родоначальника проекта в рамках программы «Мир новых возможностей», а также представители власти и бизнеса», - прокомментировал ход инвестиционной сессии главный тренер курса «Социальное предпринимтельство» в Норильске и на Таймыре Алексей Молчанов из Красноярска.Напомним, во время обучения в корпоративном университете «Норникеля» опытом с нашими курсантами делятся предприниматели из других городов территории присутствия компании. Кроме того, почти у каждого проекта есть опытные наставники из числа победителей прошлых лет.Отличие нынешней инвест-сессии в том, что к ней по итогам обучения, очного и заочного, подошли сразу 11 участников. Среди заявленных направлений преобладает тема развития детского досуга (развивающие центры в Норильске и Дудинке от Камилы Краус и Елены Боговоловой); медицинская проблематика (частную стоматологию собирается открыть Маргарита Вакуленко, о клинике женского здоровья мечтает Алина Донова). В лидерах также спортивная тема - эксперты оценивают идею открытия зала для бокса и фитнеса в Оганере (инициаторы Владислав Васильев и Виктория Сычева) и центра грудничкового плавания (автор Василий Савостин).Какие проекты получат одобрение экспертного совета и деньги от «Норникеля», станет ясно по окончании защиты.