Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 апреля 2018, 16:34



Спасатели обучили норильских школьников мерам личной безопасности. Специализированные уроки прошли во всех школах края.

Помимо прочего детей учили пользоваться первичными средствами пожаротушения, оказывать первую помощь пострадавшим, правильно сообщать о пожаре диспетчерам. В пожарно-спасательных частях города школьникам демонстрировали пожарную технику и оборудование, предлагали ребятам примерить боевую одежду пожарного. Стоит отметить, что занятия в рамках урока ОБЖ по обучению подрастающего поколения мерам безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций проходят на всей территории Красноярского края ежедневно, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Красноярскому краю. В городе Красноярске сотрудники отдела надзорной деятельности в рамках проекта «6 уроков безопасности» провели со школьниками занятия, на которых рассказывали о том, как себя вести в различных непредвиденных ситуациях. Сотрудники Ужурского пожарно-спасательного гарнизона для учащихся начальных классов провели ежегодную квест-игру «Страна БезОпасности». В теории ребята должны были представить на суд жюри заранее подготовленный музыкальный номер, название своей команды и девиз. На практике школьники надевали на время боевую одежду пожарного, демонстрировали знания и действия в случае возникновения пожара, собирали тематические пазлы, отгадывали загадки. Во время таких уроков-игр, как показывает практика, намного эффективнее усваивается материал и надолго остается в памяти у детей.

Просмотров:84 На занятиях сотрудники МЧС в очередной раз рассказали школьникам о правилах эвакуации противопожарного оборудования, напомнили правила пожарной безопасности, правила поведения на весеннем льду, запрете ложного вызова пожарных подразделений.Помимо прочего детей учили пользоваться первичными средствами пожаротушения, оказывать первую помощь пострадавшим, правильно сообщать о пожаре диспетчерам. В пожарно-спасательных частях города школьникам демонстрировали пожарную технику и оборудование, предлагали ребятам примерить боевую одежду пожарного.Стоит отметить, что занятия в рамках урока ОБЖ по обучению подрастающего поколения мерам безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций проходят на всей территории Красноярского края ежедневно, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Красноярскому краю.В городе Красноярске сотрудники отдела надзорной деятельности в рамках проекта «6 уроков безопасности» провели со школьниками занятия, на которых рассказывали о том, как себя вести в различных непредвиденных ситуациях.Сотрудники Ужурского пожарно-спасательного гарнизона для учащихся начальных классов провели ежегодную квест-игру «Страна БезОпасности». В теории ребята должны были представить на суд жюри заранее подготовленный музыкальный номер, название своей команды и девиз. На практике школьники надевали на время боевую одежду пожарного, демонстрировали знания и действия в случае возникновения пожара, собирали тематические пазлы, отгадывали загадки.Во время таких уроков-игр, как показывает практика, намного эффективнее усваивается материал и надолго остается в памяти у детей.