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24 апреля 2018, 16:34

Спасатели обучили норильских школьников мерам личной безопасности. Специализированные уроки прошли во всех школах края.


На занятиях сотрудники МЧС в очередной раз рассказали школьникам о правилах эвакуации противопожарного оборудования, напомнили правила пожарной безопасности, правила поведения на весеннем льду, запрете ложного вызова пожарных подразделений.
Помимо прочего детей учили пользоваться первичными средствами пожаротушения, оказывать первую помощь пострадавшим, правильно сообщать о пожаре диспетчерам. В пожарно-спасательных частях города школьникам демонстрировали пожарную технику и оборудование, предлагали ребятам примерить боевую одежду пожарного.
Стоит отметить, что занятия в рамках урока ОБЖ по обучению подрастающего поколения мерам безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций проходят на всей территории Красноярского края ежедневно, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Красноярскому краю.
В городе Красноярске сотрудники отдела надзорной деятельности в рамках проекта «6 уроков безопасности» провели со школьниками занятия, на которых рассказывали о том, как себя вести в различных непредвиденных ситуациях.
Сотрудники Ужурского пожарно-спасательного гарнизона для учащихся начальных классов провели ежегодную квест-игру «Страна БезОпасности». В теории ребята должны были представить на суд жюри заранее подготовленный музыкальный номер, название своей команды и девиз. На практике школьники надевали на время боевую одежду пожарного, демонстрировали знания и действия в случае возникновения пожара, собирали тематические пазлы, отгадывали загадки.
Во время таких уроков-игр, как показывает практика, намного эффективнее усваивается материал и надолго остается в памяти у детей.

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    Список новостей

 24 апреля 2018 
17:03   Сегодня в Норильске в Заполярном театре драмы дают «Безумца». 16:34   Спасатели обучили норильских школьников мерам личной безопасности. Специализированные уроки прошли во всех школах края.
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 23 апреля 2018 
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19:32   Новое назначение в ЗФ "Норникеля". 18:53   Норильчане могут пожаловаться на противозаконные действия налоговиков по телефону доверия.
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18:02   Быстринский ГОК поставил первую партию продукции потребителям. 17:59   У МФК «Норильский никель» новый сайт.
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17:30   День открытых дверей прошел в Норильском государственном индустриальном институте. 17:27   Не увольнение, а замена: Александр Усс готовит кадровые перестановки в краевом фонде капремонта.
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16:45   В Норильске риелтор предстанет перед судом за подделку официального документа, подтверждающего право собственности. 16:38   Права беременной норильчанки на оплату труда восстановлены, но работодателя все равно накажут.
16:24   Очередной сбытчик наркотиков осужден в Норильске. 16:11   Норильская сборная по пауэрлифтингу хорошо выступила на всероссийских соревнованиях.
16:09   Новости с ринга. Норильчане в составе сборной региона отличились на первенстве Сибири по боксу среди юношей 2002-2003 годов рождения. 16:07   Рука руку борет. Завершился третий день открытого чемпионата города по армрестлингу AFC 3 «Адреналин» в весовой категории до 90 кг.
16:03   Есть приз! Кайерканская спортсменка привезла бронзу с всероссийских соревнований по самбо. 15:27   МУП «КОС» создает на своем сайте раздел, в котором собственники жилья смогут найти информацию об общедомовых счетчиках (ОДПУ), установленных в каждом доме.
15:23   В Норильске команды Спортивного союза инвалидов, администрации города, управления Заполярного филиала и городского Совета депутатов сразились в боччу. 15:15   Завтра станет ясно, какие новые бизнес-проекты поддержит «Норникель» на территории НПР и Таймыра.
15:06   Первомай в Норильске отпразднуют во всех районах Норильска. 14:27   Ради фото или на спор? Полицейские выясняют причины, побудившие юную норильчанку рискнуть жизнью и перелезть ограждение балкона на седьмом этаже.
14:16   Премьера состоялась! Воспитанники норильской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья с успехом дебютировали на сцене театральной студии «Закулисье». 13:06   Норильская прокуратура потребовала от администрации города ликвидировать несанкционированную свалку.
12:40   Полторы сотни нарушений за три дня. В Норильске автоинспекторы подвели итоги рейдов минувших дней. 12:38   В Норильске будут судить водителя, по вине которого погиб человек.
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