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24 апреля 2018, 17:03



Сегодня в Норильске в Заполярном театре драмы дают «Безумца».

Эцис - бывший артист нового Рижского театра Алвиса Херманиса, режиссер с хорошей латвийской и московской школой, поставивший много спектаклей в Латвии и России. Норильского зрителя ждет постановка о благополучном бизнесмене, который решил бросить все и уйти жить в глухомань - так сказать, спастись от эмоционального выгорания. В этой самой глухомани он помог нескольким местным жителям - одного поддержал материально, другого просто приободрил, назвав «классным малым». К нему потянулись люди, и довольно быстро бизнесмен почувствовал себя мессией, провозвестником новой религии. При этом его предают близкие: жена, друг. Но он совсем не отчаивается, даже, скорее, наоборот. Талантливо и остроумно играют Денис Ганин и Роман Лесик раздвоение личности героя: один раздает все, становится новым пророком, второй бдительно следит с авансцены за тем «собой», который становится таким простячком… Ключевая реплика спектакля: «Не отчаяние меня сюда привело, а желание узнать, что впереди, что за жизнь у меня такая, и главное - кто я на самом деле».

Просмотров:250 Спектакль вырос из эскиза, первый показ которого случился во время творческой лаборатории «Полярка» в январе 2018 года. По одноименной пьесе эстонского драматурга Яна Тятте спектакль на норильской малой сцене поставил латвийский режиссер Гиртс Эцис.Эцис - бывший артист нового Рижского театра Алвиса Херманиса, режиссер с хорошей латвийской и московской школой, поставивший много спектаклей в Латвии и России.Норильского зрителя ждет постановка о благополучном бизнесмене, который решил бросить все и уйти жить в глухомань - так сказать, спастись от эмоционального выгорания. В этой самой глухомани он помог нескольким местным жителям - одного поддержал материально, другого просто приободрил, назвав «классным малым». К нему потянулись люди, и довольно быстро бизнесмен почувствовал себя мессией, провозвестником новой религии. При этом его предают близкие: жена, друг. Но он совсем не отчаивается, даже, скорее, наоборот.Талантливо и остроумно играют Денис Ганин и Роман Лесик раздвоение личности героя: один раздает все, становится новым пророком, второй бдительно следит с авансцены за тем «собой», который становится таким простячком…Ключевая реплика спектакля: «Не отчаяние меня сюда привело, а желание узнать, что впереди, что за жизнь у меня такая, и главное - кто я на самом деле».