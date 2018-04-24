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24 апреля 2018, 17:29



Пропавшую в Норильске девочку нашли живой и здоровой.

Полицейские организовали розыскные мероприятия, создали поисковые группы, в которые вошли сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних. Ориентировка с приметами девочки была передана всем наружным нарядам, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Стражи порядка установили круг общения пропавшей, опросили ее родственников, друзей, одноклассников, проверили места, где она может находиться. В итоге девочка нашлась. Ее местонахождение установила инспектор ОДН по району Талнах. Девочку нашли в подъезде, она на ступеньках ждала подругу. В настоящее время с семьей девочки и с ней самой ведется разъяснительная беседа. Семья характеризуется как благополучная.

Просмотров:341 Напомним, заявление о пропаже девочки в дежурную часть полиции подали родственники. Девочка ушла из дома 20 апреля и пропала.Полицейские организовали розыскные мероприятия, создали поисковые группы, в которые вошли сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних. Ориентировка с приметами девочки была передана всем наружным нарядам, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Стражи порядка установили круг общения пропавшей, опросили ее родственников, друзей, одноклассников, проверили места, где она может находиться. В итоге девочка нашлась.Ее местонахождение установила инспектор ОДН по району Талнах. Девочку нашли в подъезде, она на ступеньках ждала подругу. В настоящее время с семьей девочки и с ней самой ведется разъяснительная беседа. Семья характеризуется как благополучная.