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24 апреля 2018, 18:16



В Большом Норильске травят голубей! Такой вердикт вынесла Таймырская зональная ветеринарная лаборатория.

Одна из горожанок решила самостоятельно выяснить причину такого внезапного мора и, взяв трех мертвых птиц, отправилась в Дудинку, в лабораторию. Экспертиза обошлась ей в три тысячи рублей, по тысяче за каждого пернатого. На днях она получила результаты исследований. В заключении говорится: «На основании проведенного патологоанатомического вскрытия установлено, что смерть голубя наступила от (асфиксии) остановки дыхания вследствие паралича дыхательного центра, вызванного общей интоксикацией организма». Это означает, что птицы были отравлены веществом, которое обладает нервнопаралитическими свойствами. В результате попадания этого вещества в организм у птиц наступала остановка дыхания, потеря ориентации и смерть. Результатами своего расследования женщина решила поделиться с Вероникой Дрюмовой, еще одной неравнодушной норильчанкой, инициировавшей встречу с журналистами. По информации Дрюмовой, в городе вымерли почти 90 процентов голубей. «На улице Красноярской, возле магазина «Подсолнух», всегда было много птиц, - говорит Вероника. - Горожане приходили, кормили их. Такая же ситуация и в других точках кормления. Мертвых птиц находят не только на улице, но и на чердаках домов. В связи с этим возникает много вопросов, на которые мы пока не получаем ответов. Кто потравил птиц? Какой это яд, и насколько он опасен для домашних животных и людей? Как к этой ситуации относятся СЭС, Ветнадзор? Скоро на улице потеплеет, и трупики голубей начнут разлагаться, а это, в свою очередь, может спровоцировать нашествие крыс. А сколько еще их под снегом? Кто должен очищать чердаки? Люди видели, что мертвых птиц дворники собирали в пакеты и куда-то их уносили. Как этих птиц утилизировали? И утилизировали ли вообще? Может, мешки с ними валяются где-нибудь на горотвале? Мы звонили в «Бытовик», и нам сказали, что с просьбой о кремации мертвых голубей к ним никто не обращался». Чтобы понять, насколько опасен яд для человека и домашних животных, необходима более тщательная экспертиза, а для этого мертвых птиц или зерно, которое рассыпали возле магазинов, нужно отправлять на экспертизу в край, считают зоозащитники.

Просмотров:350 То, что популяция голубей начала стремительно сокращаться, горожане заметили еще в феврале. Сначала это связывали с лютыми морозами, а к концу марта люди заговорили о том, что птиц кто-то целенаправленно травит - слишком часто и слишком много на улицах города стало попадаться мертвых птиц. Опустели и «столовые» - места, где сердобольные северяне подкармливали птиц.Одна из горожанок решила самостоятельно выяснить причину такого внезапного мора и, взяв трех мертвых птиц, отправилась в Дудинку, в лабораторию. Экспертиза обошлась ей в три тысячи рублей, по тысяче за каждого пернатого. На днях она получила результаты исследований. В заключении говорится: «На основании проведенного патологоанатомического вскрытия установлено, что смерть голубя наступила от (асфиксии) остановки дыхания вследствие паралича дыхательного центра, вызванного общей интоксикацией организма».Это означает, что птицы были отравлены веществом, которое обладает нервнопаралитическими свойствами. В результате попадания этого вещества в организм у птиц наступала остановка дыхания, потеря ориентации и смерть.Результатами своего расследования женщина решила поделиться с Вероникой Дрюмовой, еще одной неравнодушной норильчанкой, инициировавшей встречу с журналистами. По информации Дрюмовой, в городе вымерли почти 90 процентов голубей.«На улице Красноярской, возле магазина «Подсолнух», всегда было много птиц, - говорит Вероника. - Горожане приходили, кормили их. Такая же ситуация и в других точках кормления. Мертвых птиц находят не только на улице, но и на чердаках домов. В связи с этим возникает много вопросов, на которые мы пока не получаем ответов. Кто потравил птиц? Какой это яд, и насколько он опасен для домашних животных и людей? Как к этой ситуации относятся СЭС, Ветнадзор? Скоро на улице потеплеет, и трупики голубей начнут разлагаться, а это, в свою очередь, может спровоцировать нашествие крыс. А сколько еще их под снегом? Кто должен очищать чердаки? Люди видели, что мертвых птиц дворники собирали в пакеты и куда-то их уносили. Как этих птиц утилизировали? И утилизировали ли вообще? Может, мешки с ними валяются где-нибудь на горотвале? Мы звонили в «Бытовик», и нам сказали, что с просьбой о кремации мертвых голубей к ним никто не обращался».Чтобы понять, насколько опасен яд для человека и домашних животных, необходима более тщательная экспертиза, а для этого мертвых птиц или зерно, которое рассыпали возле магазинов, нужно отправлять на экспертизу в край, считают зоозащитники.