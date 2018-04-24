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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
13:05 В праздничные первомайские дни почтовые отделения Норильска будут работать по особому графику
12:55 В предпраздничные первомайские дни в поликлиниках города будут вести прием дежурные врачи
11:45 246 норильчат откликнулись на приглашение потанцевать.
11:02 Из серии «Жизнь замечательных людей». В Норильске состоялась презентация книги «Анатолий Филатов», посвященной легендарному директору Норильского комбината.
10:50 В крае начала работу горячая линия по вопросам охраны труда.
18:16 В Большом Норильске травят голубей! Такой вердикт вынесла Таймырская зональная ветеринарная лаборатория.
17:29 Пропавшую в Норильске девочку нашли живой и здоровой.
17:03 Сегодня в Норильске в Заполярном театре драмы дают «Безумца».
16:34 Спасатели обучили норильских школьников мерам личной безопасности. Специализированные уроки прошли во всех школах края.
16:26 В Норильске бизнесмены защищают перед экспертами жизнеспособность своих бизнес-идей.
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