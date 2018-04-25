Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 апреля 2018, 10:50



В крае начала работу горячая линия по вопросам охраны труда.

Телефоны горячей линии 8 (391) 211-74-54, 8 (391) 212-15-05. Линия будет работать до 31 мая в будние дни с 9.00 до 18.00.

Просмотров:110 Специалисты отдела управления охраной труда агентства труда и занятости населения Красноярского края ответят на вопросы работодателей и сотрудников по организации и проведению специальной оценки условий труда, обучению охране труда и проверке знаний требований охраны труда, размерах, количествах и условиях предоставления компенсаций за работу во вредных или опасных условиях, использованию средств индивидуальной защиты и др.Телефоны горячей линии 8 (391) 211-74-54, 8 (391) 212-15-05.Линия будет работать до 31 мая в будние дни с 9.00 до 18.00.