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25 апреля 2018, 11:02



Из серии «Жизнь замечательных людей». В Норильске состоялась презентация книги «Анатолий Филатов», посвященной легендарному директору Норильского комбината.

Новую книгу презентовали 24 апреля в публичной библиотеке автор Владислав Толстов и представители издания «Молодая гвардия». Тираж – три тысячи экземпляров. Это издание родилось благодаря инициативе представителей Красноярского землячества в Москве, возглавляет которое небезызвестный Владимир Иванович Долгих. Презентация в столице состоится 15 мая, но прежде книгу представили на норильской земле, там, где долгие годы работал Анатолий Филатов. «Я никогда не писал биографии, - признается Владислав Толстов, - работа была новой и интересной, и мне как автору не стыдно за эту книгу». Работа над книгой включала в себя несколько этапов: очень помог младший брат Анатолия Филатова – Владимир Васильевич, которому сегодня за 80 лет. Он согласился поехать сначала в Елец, а потом в село Грязновка, где семья Филатовых жила некоторое время. Невесть откуда местные жители достали старые документальные и фотоархивы, и это стало прекрасным дополнением к книге. Долгих четыре месяца Владислав разыскивал личное дело студента Филатова, который учился в МИТХТ. Нашел. И в книге появилось несколько важных эпизодов из студенческой жизни героя. Помог сын Филатова – Андрей, он предоставил личные документы отца. В итоге благодаря помощи самых разных людей все получилось. Книга «Анатолий Филатов» - проект некоммерческий, и все же ряд изданий поступит в магазины от издательства «Молодая гвардия». Говорят, почетный гражданин Норильска Анатолий Филатов – это «первая ласточка» в серии "ЖЗЛ". А второй будет Борис Иванович Колесников.

Просмотров:107 Биография первого норильчанина Анатолия Филатова попала на страницы одного из самых старейших книжных серий – «Жизнь замечательных людей». Филатов известен как инженер-металлург, директор Норильского горно-металлургического комбината и первый руководитель концерна «Норильский никель».Новую книгу презентовали 24 апреля в публичной библиотеке автор Владислав Толстов и представители издания «Молодая гвардия». Тираж – три тысячи экземпляров. Это издание родилось благодаря инициативе представителей Красноярского землячества в Москве, возглавляет которое небезызвестный Владимир Иванович Долгих.Презентация в столице состоится 15 мая, но прежде книгу представили на норильской земле, там, где долгие годы работал Анатолий Филатов. «Я никогда не писал биографии, - признается Владислав Толстов, - работа была новой и интересной, и мне как автору не стыдно за эту книгу».Работа над книгой включала в себя несколько этапов: очень помог младший брат Анатолия Филатова – Владимир Васильевич, которому сегодня за 80 лет. Он согласился поехать сначала в Елец, а потом в село Грязновка, где семья Филатовых жила некоторое время. Невесть откуда местные жители достали старые документальные и фотоархивы, и это стало прекрасным дополнением к книге. Долгих четыре месяца Владислав разыскивал личное дело студента Филатова, который учился в МИТХТ. Нашел. И в книге появилось несколько важных эпизодов из студенческой жизни героя. Помог сын Филатова – Андрей, он предоставил личные документы отца. В итоге благодаря помощи самых разных людей все получилось.Книга «Анатолий Филатов» - проект некоммерческий, и все же ряд изданий поступит в магазины от издательства «Молодая гвардия». Говорят, почетный гражданин Норильска Анатолий Филатов – это «первая ласточка» в серии "ЖЗЛ". А второй будет Борис Иванович Колесников.