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25 апреля 2018, 11:45



246 норильчат откликнулись на приглашение потанцевать.

Танцевальные мероприятия на базе этого детского садика проходят уже пятый год. Три года конкурсы и фестивали организовывались силами сотрудников садика для детсадов-соседей. В прошлом же году, благодаря поддержке «Норильского никеля», удалось организовать городское масштабное мероприятие «Танцующий норильчонок» для всех желающих дошколят. Конкурс танца для воспитанников детских садов оказался настолько востребованным, что и в этом году решено было его провести, но уже опять своими силами. Не отказались от участия в конкурсе в этом году в качестве судей и профессиональные танцоры - Елена Малько, Лилия Панько, Олег Иванов и другие (всего пять человек). По мнению сотрудников «Норильчонка», Норильск - танцующий город. В нем много профессиональных танцоров. Но не все дошколята имеют возможность посещать студии танца и танцевать под руководством хореографов. Поэтому очень хотелось дать возможность талантливым ребятишкам проявить себя. Также важно, что вместе с детьми в конкурсе участвуют и родители.

Просмотров:114 Сотрудники детского сада № 5 «Норильчонок» организовали фестиваль «Приглашаем танцевать». Сегодня и завтра непрофессиональные танцоры - воспитанники детсадов города, их родственники и музыкальные руководители - соберутся в «Норильчонке» и покажут, на что способны, в таких номинациях, как «Импровизация», «Фристайл», «Малые формы» и «Пары». Также для участников конкурса будут проведены мастер-классы.Танцевальные мероприятия на базе этого детского садика проходят уже пятый год. Три года конкурсы и фестивали организовывались силами сотрудников садика для детсадов-соседей. В прошлом же году, благодаря поддержке «Норильского никеля», удалось организовать городское масштабное мероприятие «Танцующий норильчонок» для всех желающих дошколят. Конкурс танца для воспитанников детских садов оказался настолько востребованным, что и в этом году решено было его провести, но уже опять своими силами. Не отказались от участия в конкурсе в этом году в качестве судей и профессиональные танцоры - Елена Малько, Лилия Панько, Олег Иванов и другие (всего пять человек).По мнению сотрудников «Норильчонка», Норильск - танцующий город. В нем много профессиональных танцоров. Но не все дошколята имеют возможность посещать студии танца и танцевать под руководством хореографов. Поэтому очень хотелось дать возможность талантливым ребятишкам проявить себя. Также важно, что вместе с детьми в конкурсе участвуют и родители.