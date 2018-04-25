Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 апреля 2018, 12:55



В предпраздничные первомайские дни в поликлиниках города будут вести прием дежурные врачи.

Стоматологическая помощь в выходные и праздничные дни будет вестись по следующему графику: 28 апреля с 22 часов до 5 часов 45 минут 30 апреля - в травмпункте на пр. Котульского, 4; 30 апреля с 8 часов до 14 часов на Солнечном проезде, 6; с 14 часов 30 апреля до 05 часов 45 минут 3 мая - в травматологическом пункте на пр. Котульского, 4.

Просмотров:213 В связи с тем, что 1 и 2 мая по стране объявлены выходными, а рабочий день с понедельника, 30 апреля, перенесен на 28 апреля, субботу, в поликлиниках Норильска в понедельник будут дежурить узкие специалисты. Работать будут поликлиники № 1, 2 и 3, а также детская поликлиника, гинекология и стоматология. Здесь с 8 до 16 часов прием проведут участковые терапевты, хирурги, участковые педиатры, акушеры-гинекологи, стоматологи взрослые и детские, будут работать процедурные и перевязочные кабинеты. Также в это время можно будет вызвать врача на дом.Стоматологическая помощь в выходные и праздничные дни будет вестись по следующему графику: 28 апреля с 22 часов до 5 часов 45 минут 30 апреля -в травмпункте на пр. Котульского, 4; 30 апреля с 8 часов до 14 часов на Солнечном проезде, 6; с 14 часов 30 апреля до 05 часов 45 минут 3 мая - в травматологическом пункте на пр. Котульского, 4.