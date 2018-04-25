Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 апреля 2018, 13:05



В праздничные первомайские дни почтовые отделения Норильска будут работать по особому графику.

1 и 2 мая во всех почтовых отделениях объявлены выходными днями, как и по всей стране.

Просмотров:193 В тех почтовых отделениях, где суббота - рабочий день, он будет сокращен на час, так же как в понедельник. То есть 30 апреля Главпочтамт на Комсомольской, 33, будет работать с 9 до 18 часов, а отделения в Центральном районе на Павлова, 12, Металлургов, 4, в Кайеркане на Шахтерской, 6, и в Талнахе на Бауманской, 16а, - с 11 до 18 часов. Почтовые отделения на Ленинском проспекте, 6, на Таймырской, 26, и на Югославской, 16, в субботу работают с 12 до 19 часов, в понедельник - выходной. Почтовые отделения в автовокзале на Нансена, 69, и в Талнахе на Таймырской, 61, работают в субботу с 11 до 18 часов, выходной тоже в понедельник. На Енисейской, 8а, в субботу рабочий день продлится с 10 до 18 часов, отдыхать почтальоны будут в понедельник.1 и 2 мая во всех почтовых отделениях объявлены выходными днями, как и по всей стране.