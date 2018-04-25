Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 апреля 2018, 13:17



В Норильске задержан очередной нетрезвый водитель, ранее уже привлекавшийся к ответственности за пьяную езду.

В этот раз в отношении жителя Кайеркан возбуждено уже уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Просмотров:229 В дневное время в районе Кайеркан сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Форд» под управлением нетрезвого 29-летнего норильчанина. Как установили инспекторы ДПС, в 2017 году правонарушитель уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.В этот раз в отношении жителя Кайеркан возбуждено уже уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.