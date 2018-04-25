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25 апреля 2018, 14:08



С 1 мая 2018 года в России повысится МРОТ. Для Норильска его размер составит 16 130 рублей.

С 1 января 2018 года минимальная оплата труда в России составляет 9489 руб., а с 1 мая она будет равна 11 163 руб. Таким образом, МРОТ увеличится на 1674 руб. Работодатели при расчете зарплаты и других выплат должны учитывать, что кроме федерального МРОТ есть еще региональный. Так, в Красноярском крае в 2018 году установлено 13 районных МРОТ с учетом районных и северных надбавок. Самый маленький МРОТ - 10 592 руб, он действует в многих южных районах края. Самый большой - 26 376 руб. - установлен для сельского поселения Хатанга. В Норильске МРОТ составит 16 130 руб., в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе– 17 687 руб. Стоит отметить, что МРОТ влияет на: минимальные оклады работникам, минимальные суммы пособий, например, минимальная сумма пособия по беременности и родам, расчет иных сумм, выплачиваемых работникам, исходя из МРОТ.

Просмотров:318 С 1 мая 2018 года МРОТ увеличится, его приравняют к прожиточному минимуму за 2 квартал 2017 года. Изначально это планировалось сделать с 1 янавря 2019 года, но в феврале текущего года президентом РФ принято решение поднять минималку с 1 мая 2018 года.С 1 января 2018 года минимальная оплата труда в России составляет 9489 руб., а с 1 мая она будет равна 11 163 руб. Таким образом, МРОТ увеличится на 1674 руб.Работодатели при расчете зарплаты и других выплат должны учитывать, что кроме федерального МРОТ есть еще региональный.Так, в Красноярском крае в 2018 году установлено 13 районных МРОТ с учетом районных и северных надбавок. Самый маленький МРОТ - 10 592 руб, он действует в многих южных районах края. Самый большой - 26 376 руб. - установлен для сельского поселения Хатанга. В Норильске МРОТ составит 16 130 руб., в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе– 17 687 руб.Стоит отметить, что МРОТ влияет на: минимальные оклады работникам, минимальные суммы пособий, например, минимальная сумма пособия по беременности и родам, расчет иных сумм, выплачиваемых работникам, исходя из МРОТ.