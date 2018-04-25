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25 апреля 2018, 14:45

2,4 миллиона рублей жительница Дудинки перевела на счет мошенника, представившегося специалистом службы защиты прав потребителей.


Как рассказали в краевой полиции, несколько месяцев назад на телефон 46-летней женщины поступил звонок от якобы специалиста службы защиты прав потребителей, который предложил ей получить компенсацию за ранее купленные некачественные таблетки для похудения. Но перед тем как на счет женщины поступят деньги, ей нужно оплатить какие-то взносы.
Не посоветовавшись ни с кем из родных, женщина начала переводить деньги на указанный злоумышленником счет. За несколько месяцев жительница Дудинки успела перевести 2,4 млн рублей. Только после этого она рассказала о надежде получить выплату своим родственникам, которые поняли, что это обман, и посоветовали обратиться в полицию.
Стражи порядка возбудили уголовное дело и пытаются сейчас установить личность обманщика. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Полицейские напоминают гражданам, что телефонные аферисты могут представляться кем угодно — экстрасенсами, работниками банков и почтовых отделений, социальными работниками и сотрудниками правоохранительных органов. «Предпринимайте разумные меры для сохранения своих сбережений. Не доверяйте звонкам и письмам от незнакомцев, тем более если речь идет о передаче денежных средств», — отметили в пресс-службе краевой полиции.

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    Список новостей

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 24 апреля 2018 
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11:43   Илья Авербух: «Универсиада имеет колоссальное значение не только с точки зрения спортивных результатов, а именно с точки зрения коммуникаций». 11:36   Ниаз Самадизаде: «Мы гордимся, что являемся частью проекта международной digital-программы Follow Up Siberia».
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 23 апреля 2018 
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19:32   Новое назначение в ЗФ "Норникеля". 18:53   Норильчане могут пожаловаться на противозаконные действия налоговиков по телефону доверия.
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