Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 апреля 2018, 15:14



100 минут разговоров и неограниченное количество телеграмм. Ветераны ВОВ Норильска могут бесплатно воспользоваться услугами "Почты России".

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут отправлять неограниченное количество телеграмм по России и в направлении ближнего зарубежья (Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Латвии, Литва, Эстония и Южная Осетия) из отделений "Почты России" Красноярского края. Кроме того, в переговорных пунктах почтовых отделений ветераны могут бесплатно совершать телефонные звонки на стационарные и мобильные телефоны как по России, так и в страны ближнего зарубежья – общей продолжительностью разговоров до 100 минут. Льготы предоставляются по предъявлению документа, удостоверяющего статус ветерана или инвалида Великой Отечественной войны. Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.

Просмотров:205 С 25 апреля по 10 мая в почтовых отделениях участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут бесплатно отправлять телеграммы по России и в страны ближнего зарубежья. Совместная акция "Почты России" и "Ростелеком" традиционно приурочена к празднованию Дня Победы, сообщает НИА-Красноярск.Участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут отправлять неограниченное количество телеграмм по России и в направлении ближнего зарубежья (Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Латвии, Литва, Эстония и Южная Осетия) из отделений "Почты России" Красноярского края.Кроме того, в переговорных пунктах почтовых отделений ветераны могут бесплатно совершать телефонные звонки на стационарные и мобильные телефоны как по России, так и в страны ближнего зарубежья – общей продолжительностью разговоров до 100 минут.Льготы предоставляются по предъявлению документа, удостоверяющего статус ветерана или инвалида Великой Отечественной войны.Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.