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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:53 Жителям северных территорий могут начать выделять квадратные метры в "Солонцах-2".
17:51 Исследованием качества норильского бензина займутся краевые специалисты Росстандарта.
17:45 Норильск присоединится к краевой общественной акции «Танцуй, край!».
17:28 "Заполярная правда" присоединилась к всероссийской акции "Георгиевская ленточка".
16:44 Проект «Семь цветов счастья» запустили благотворительный фонд «Территория добра» и рукодельницы из клуба «28 петель».
16:00 В Норильске проведен строевой смотр личного состава полиции, Росгвардии и добровольной народной дружины.
15:55 «Ателье кота» приглашает норильчан на мастер-классы. Создай своего кота и помоги тому, кто в этом нуждается.
15:48 Благотворительный фонд «69 параллель» открывает новый пункт программы «Сундук». На этот раз в Кайеркане.
15:48 В Норильске полицейские провели мастер-класс для воспитанников детского дома.
15:14 100 минут разговоров и неограниченное количество телеграмм. Ветераны ВОВ Норильска могут бесплатно воспользоваться услугами "Почты России".
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