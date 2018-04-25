Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 апреля 2018, 15:48



В Норильске полицейские провели мастер-класс для воспитанников детского дома.

Во время занятия сотрудники полиции рассказали детям о георгиевской ленте и помогли создать символы Победы, которые дополнят гардероб ребят во время участия в торжественном параде ко Дню Победы.

Просмотров:197 Ежегодно в преддверии Дня Победы сотрудники ОВД проводят различные мероприятия, посвященные победе в Великой Отечественной войне. Вчера инспекторы по делам несовершеннолетних побывали в гостях в норильском детском доме, где с его воспитанниками провели мастер-класс по изготовлению оригинальных и праздничных символов Победы.Во время занятия сотрудники полиции рассказали детям о георгиевской ленте и помогли создать символы Победы, которые дополнят гардероб ребят во время участия в торжественном параде ко Дню Победы.