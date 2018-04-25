Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 апреля 2018, 15:48



Благотворительный фонд «69 параллель» открывает новый пункт программы «Сундук». На этот раз в Кайеркане.

Благотворительная программа «Сундук» в Центральном районе г. Норильска реализуется с 14 сентября 2015 года. Главная задача программы – превратить хорошие, но не нужные одним людям вещи в полезный ресурс для других людей. Вещи передают тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, людям с низким доходом, многодетным и неполным семьям, людям с ограниченными возможностями. «Сундук» регулярно посещают жители района Кайеркан, поскольку на их территории нет альтернативы нашему проекту, но есть высокая потребность в подобных социальных услугах. На данный момент благотворительный фонд «69 параллель» уже оказывает регулярную помощь 14 жителям Кайеркана (вещевая помощь, продуктовые наборы), кроме того, в среднем около 20 человек в неделю приезжают в «Сундук» за вещами. Жители оставляют многочисленные просьбы о помощи и обращения в фонд: многие из них нуждаются в вещевой помощи, продуктовых наборах. С открытием пункта «Сундкк» в Кайеркане это станет возможным. Подробная информация по телефону 8-905-092-69-69, Екатерина.

Просмотров:189 Свои двери новый "Сундук" приветливо распахнет 26 апреля в 15.00 по адресу: ул. Строительная, 2а (р-н Кайеркан). На торжественном открытии будет представлена презентация проекта и увлекательный мастер-класс «Новая жизнь старым вещам».Благотворительная программа «Сундук» в Центральном районе г. Норильска реализуется с 14 сентября 2015 года. Главная задача программы – превратить хорошие, но не нужные одним людям вещи в полезный ресурс для других людей. Вещи передают тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, людям с низким доходом, многодетным и неполным семьям, людям с ограниченными возможностями.«Сундук» регулярно посещают жители района Кайеркан, поскольку на их территории нет альтернативы нашему проекту, но есть высокая потребность в подобных социальных услугах.На данный момент благотворительный фонд «69 параллель» уже оказывает регулярную помощь 14 жителям Кайеркана (вещевая помощь, продуктовые наборы), кроме того, в среднем около 20 человек в неделю приезжают в «Сундук» за вещами. Жители оставляют многочисленные просьбы о помощи и обращения в фонд: многие из них нуждаются в вещевой помощи, продуктовых наборах. С открытием пункта «Сундкк» в Кайеркане это станет возможным.Подробная информация по телефону 8-905-092-69-69, Екатерина.