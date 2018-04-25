Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 апреля 2018, 15:55



«Ателье кота» приглашает норильчан на мастер-классы. Создай своего кота и помоги тому, кто в этом нуждается.

Занятия проведет создательница ДоброКота и ЩедроПса, волонтер Айса Гайдаева. В этот раз под чутким руководством Айсы большие и маленькие горожане будут учиться создавать ярких и весенних Доброкотиков, которые потом будут радовать создателей своими яркими и свежими красками. Во время мастер-класса можно будет выбрать заготовку тела котофея, подобрать к ней глазки, нитки и носик и создать свою неповторимую мордашку кота. Благотворительный взнос за участие - 500 рублей. Все собранные средства будут переданы людям, нуждающимся в лечении и реабилитации. Предварительная запись на участие и справки по телефону 8-913-530-61-27. Следующий мастер-класс пройдет 6 мая в 14 часов. Количество мест ограничено.

Просмотров:207 Один из мастер-классов состоится уже в это воскресенье, 29 апреля, в 14 часов в благотворительном фонде «Территория добра» (ул. Севастопольская, 4, отдельный вход).Занятия проведет создательница ДоброКота и ЩедроПса, волонтер Айса Гайдаева. В этот раз под чутким руководством Айсы большие и маленькие горожане будут учиться создавать ярких и весенних Доброкотиков, которые потом будут радовать создателей своими яркими и свежими красками. Во время мастер-класса можно будет выбрать заготовку тела котофея, подобрать к ней глазки, нитки и носик и создать свою неповторимую мордашку кота.Благотворительный взнос за участие - 500 рублей. Все собранные средства будут переданы людям, нуждающимся в лечении и реабилитации. Предварительная запись на участие и справки по телефону 8-913-530-61-27.Следующий мастер-класс пройдет 6 мая в 14 часов. Количество мест ограничено.