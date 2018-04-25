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25 апреля 2018, 16:00



В Норильске проведен строевой смотр личного состава полиции, Росгвардии и добровольной народной дружины.

«В ходе строевого смотра руководители подразделений уделили особое внимание внешнему виду полицейских: проверили соблюдение личным составом правил ношения установленной формы одежды, состояние предметов обмундирования и обуви, наличие жетонов и нагрудных знаков, тревожную экипировку, соответствие служебных удостоверений занимаемой должности и званию. Смотр показал, что сотрудники норильской полиции готовы к выполнению поставленных перед ними задач», - рассказали в пресс-службе городского ОМВД. В завершении мероприятия заместитель начальника отдела МВД России по г. Норильску подполковник полиции Михаил Батырев призвал сотрудников полиции быть вежливыми и корректными в общении с норильчанами, проявлять бдительность и незамедлительно реагировать на возможные правонарушения.

Просмотров:189 В преддверии череды праздничных мероприятий готовность к несению службы на улицах города продемонстрировали сотрудники подразделений патрульно-постовой службы, отдельной роты ДПС ОГИБДД, участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, отделения по охране общественного порядка, сотрудники Росгвардии и добровольной народной дружины.«В ходе строевого смотра руководители подразделений уделили особое внимание внешнему виду полицейских: проверили соблюдение личным составом правил ношения установленной формы одежды, состояние предметов обмундирования и обуви, наличие жетонов и нагрудных знаков, тревожную экипировку, соответствие служебных удостоверений занимаемой должности и званию. Смотр показал, что сотрудники норильской полиции готовы к выполнению поставленных перед ними задач», - рассказали в пресс-службе городского ОМВД.В завершении мероприятия заместитель начальника отдела МВД России по г. Норильску подполковник полиции Михаил Батырев призвал сотрудников полиции быть вежливыми и корректными в общении с норильчанами, проявлять бдительность и незамедлительно реагировать на возможные правонарушения.