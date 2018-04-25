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25 апреля 2018, 16:44



Проект «Семь цветов счастья» запустили благотворительный фонд «Территория добра» и рукодельницы из клуба «28 петель».

К 1 июня мастерицы клуба «28 петель» планируют связать комплекты, состоящие из пледа, кофточки, шапочки, носочков и игрушки комфортера. По мнению педиатров, эти игрушки помогают малышам справляться со страхами и стрессами, когда мама ненадолго отлучается. Для младенца мама - весь мир, воплощение любви и защиты. Игрушки комфортеры приятны на ощупь и создают у малышей ощущение присутствия мамы рядом. С ними детки быстро успокаиваются и чувствуют себя увереннее. Связанные комплекты будут безвозмездно переданы в городскую детскую больницу. Волонтеры «Территории добра» и мастерицы из клуба «28 петель» приглашают норильчан присоединиться к проекту и не только научиться вязать или усовершенствовать свою технику, но и помочь новорожденным деткам, которые родились раньше срока с весом от 500 грамм до двух килограмм, а также ребятишкам-отказничкам. Занятия в клубе «28 петель» проходят каждую субботу с 14 часов по адресу: г.Норильск, ул. Севастопольская, 4 (отдельный вход). Следующий мастер-класс состоится в субботу 5 мая в 14.00. Все пришедшие на занятие научатся вязать для ребятишек игрушки осьминожки и шапочки. Телефон для справок: 8-913-161-87-47, Елена Афонина.

Просмотров:217 Проект «Семь цветов счастья» приурочен к Дню защиты детей, который вся страна традиционно отмечает 1 июня. Благотворительный фонд «Территория добра» передал мастерицам-рукодельницам пряжу, которая оказалась семи цветов радуги. Это совпадение и положило начало новому проекту.К 1 июня мастерицы клуба «28 петель» планируют связать комплекты, состоящие из пледа, кофточки, шапочки, носочков и игрушки комфортера. По мнению педиатров, эти игрушки помогают малышам справляться со страхами и стрессами, когда мама ненадолго отлучается. Для младенца мама - весь мир, воплощение любви и защиты. Игрушки комфортеры приятны на ощупь и создают у малышей ощущение присутствия мамы рядом. С ними детки быстро успокаиваются и чувствуют себя увереннее.Связанные комплекты будут безвозмездно переданы в городскую детскую больницу. Волонтеры «Территории добра» и мастерицы из клуба «28 петель» приглашают норильчан присоединиться к проекту и не только научиться вязать или усовершенствовать свою технику, но и помочь новорожденным деткам, которые родились раньше срока с весом от 500 грамм до двух килограмм, а также ребятишкам-отказничкам.Занятия в клубе «28 петель» проходят каждую субботу с 14 часов по адресу: г.Норильск, ул. Севастопольская, 4 (отдельный вход). Следующий мастер-класс состоится в субботу 5 мая в 14.00. Все пришедшие на занятие научатся вязать для ребятишек игрушки осьминожки и шапочки. Телефон для справок: 8-913-161-87-47, Елена Афонина.