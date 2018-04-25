Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 апреля 2018, 17:28



"Заполярная правда" присоединилась к всероссийской акции "Георгиевская ленточка".

На самом же деле та лента, которую мы считаем георгиевской, есть советская гвардейская, которая была определена наркомом ВМФ Кузнецовым после принятия Постановления ВС СССР о гвардейском знаке 21 мая 1942 года. Пехотинцы носили знак, а моряки - планку с муаровой лентой (гвардейской) и ленты на бескозырках. Название лента получила от имени Георгия Победоносца. Учреждена Екатериной II в 1769 году во время русско-турецкой войны - вместе с военным орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Это была высшая воинская награда Российской империи, которой поощряли офицеров за заслуги на поле боя, а также за верность и благоразумие. Использовалась также как элемент знамени. К ленте полагалось пожизненное жалованье. После смерти владельца она передавалась по наследству, однако вследствие совершения постыдного проступка могла быть изъята. C 1917 года лента была запрещена. Возродили только в 1941-м. Отличия - лишь в цвете. Екатерина II изначально повелела использовать "ленту шелковую о трех черных и двух желтых полосах". Черный цвет означает порох и дым, а желтый - цвет огня. Под желтым, впрочем, понималась довольно широкая цветовая гамма - вплоть до вариаций золотого. В более поздних документах упоминается и оранжевый. Встречать 9 Мая с такими ленточками - уже давно не просто акция. Выросло поколение молодых людей, которые без черно-оранжевых лент не представляют майских праздников. Ведь эти ленты существуют ровно столько, сколько они себя помнят.

Просмотров:195 Две недели, вплоть до 9 Мая, на городских улицах, площадях и в торговых центрах волонтеры будут раздавать черно-оранжевые (гвардейские) ленты - символ памяти о Победе в Великой Отечественной войне. Планируется раздать около трех миллионов лент. Идея проведения акции зародилась в 2005 году в Москве. Со временем акция набрала популярность и за рубежом. За 13 лет роздано более 50 миллионов лент. Организаторы напоминают: георгиевская ленточка – это не украшение. Ее нельзя крепить на сумку или антенну автомобиля. Носить символ Победы нужно на груди у сердца.На самом же деле та лента, которую мы считаем георгиевской, есть советская гвардейская, которая была определена наркомом ВМФ Кузнецовым после принятия Постановления ВС СССР о гвардейском знаке 21 мая 1942 года. Пехотинцы носили знак, а моряки - планку с муаровой лентой (гвардейской) и ленты на бескозырках. Название лента получила от имени Георгия Победоносца. Учреждена Екатериной II в 1769 году во время русско-турецкой войны - вместе с военным орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия.Это была высшая воинская награда Российской империи, которой поощряли офицеров за заслуги на поле боя, а также за верность и благоразумие. Использовалась также как элемент знамени.К ленте полагалось пожизненное жалованье. После смерти владельца она передавалась по наследству, однако вследствие совершения постыдного проступка могла быть изъята.C 1917 года лента была запрещена. Возродили только в 1941-м. Отличия - лишь в цвете. Екатерина II изначально повелела использовать "ленту шелковую о трех черных и двух желтых полосах". Черный цвет означает порох и дым, а желтый - цвет огня. Под желтым, впрочем, понималась довольно широкая цветовая гамма - вплоть до вариаций золотого. В более поздних документах упоминается и оранжевый. Встречать 9 Мая с такими ленточками - уже давно не просто акция. Выросло поколение молодых людей, которые без черно-оранжевых лент не представляют майских праздников. Ведь эти ленты существуют ровно столько, сколько они себя помнят.