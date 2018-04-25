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25 апреля 2018, 17:45



Норильск присоединится к краевой общественной акции «Танцуй, край!».

С 2017 года по инициативе министерства культуры Красноярского края на территории края проводится масштабная общественная акция с единым названием «Танцуй, край!» (#танцуйКрай), посвященная Международному дню танца, задачей которой является объединение жителей края средствами искусства. В этот день во всех районах Норильска пройдут флешмобы, посвященные этому событию: - в Центральном районе в 14.00 на прилегающей площади к Городскому центру культуры (ул. Орджоникидзе, 15); - в районе Талнах в 16.00 на прилегающей площади к культурно-досуговому центру им. В. Высоцкого (ул. Строителей, 17); - в районе Кайеркан в 12.00 на прилегающей площади к Ледовому дворцу спорта (ул. Надеждинская, 5а). Норильчан приглашают поддержать акцию и принять участие в танцевальных флешмобах.

Просмотров:181 Акция будет посвящена Международному дню танца и пройдет 29 апреля. В этот день во всем мире отмечается Международный день танца (International Dance Day), инициированный в 1982 году ЮНЕСКО и посвященный всем стилям танца.С 2017 года по инициативе министерства культуры Красноярского края на территории края проводится масштабная общественная акция с единым названием «Танцуй, край!» (#танцуйКрай), посвященная Международному дню танца, задачей которой является объединение жителей края средствами искусства.В этот день во всех районах Норильска пройдут флешмобы, посвященные этому событию:- в Центральном районе в 14.00 на прилегающей площади к Городскому центру культуры (ул. Орджоникидзе, 15);- в районе Талнах в 16.00 на прилегающей площади к культурно-досуговому центру им. В. Высоцкого (ул. Строителей, 17);- в районе Кайеркан в 12.00 на прилегающей площади к Ледовому дворцу спорта (ул. Надеждинская, 5а).Норильчан приглашают поддержать акцию и принять участие в танцевальных флешмобах.