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25 апреля 2018, 17:51



Исследованием качества норильского бензина займутся краевые специалисты Росстандарта.

Пилюгин написал обращение в прокуратуру, с просьбой проверить полученные общественниками данные. И только сегодня депутат получил ответ, в котором сказано, что прокуратура, в соответствии с законодательством, передала обращение в Красноярск, в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), чтобы получить заключение о соответствии норильского бензина стандартам и техусловиям, которые предъявляются бензину определенной марки. «Я думаю, что все норильчане напрямую или косвенно зависят от качества топлива, на котором работает наш транспорт. В Норильске сейчас только одна топливная компания занимается поставкой в Норильск бензина - это ТТК (Таймырская топливная компания), сеть заправок «Арктур» просто перекупает у ТТК горючее, - говорит Пилюгин. - Мной поднимался вопрос: почему в Норильске не присутствует такой серьезный игрок, как «Красноярскнефтепродукт», компания, которая социально ориентирована и которая финансируется из бюджета края. Это правительственная компания, но по какой причине ее нет в нашем городе - не понятно. Мне очень хотелось бы изменить эту ситуацию, тем более что на личных встречах люди нередко жалуются на качество норильского бензина. Кроме того, я выступаю за введение на территории такого альтернативного топлива, как газ».

Просмотров:203 Топливная проблема в Норильске назрела давно. Инициативные автолюбители из «Субару-клуба» закупили специальное оборудование, определяющее качество топлива, по показаниям которого норильское горючее не дотягивает до стандартов своей марки. Но эти данные не могут являться основанием для каких-то выводов - оборудование не прошло метрологических поверок, да и общественная организация не может делать никаких экспертиз. Тем не менее исследованиями заинтересовался депутат норильского горсовета Олег Пилюгин.Пилюгин написал обращение в прокуратуру, с просьбой проверить полученные общественниками данные. И только сегодня депутат получил ответ, в котором сказано, что прокуратура, в соответствии с законодательством, передала обращение в Красноярск, в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), чтобы получить заключение о соответствии норильского бензина стандартам и техусловиям, которые предъявляются бензину определенной марки.«Я думаю, что все норильчане напрямую или косвенно зависят от качества топлива, на котором работает наш транспорт. В Норильске сейчас только одна топливная компания занимается поставкой в Норильск бензина - это ТТК (Таймырская топливная компания), сеть заправок «Арктур» просто перекупает у ТТК горючее, - говорит Пилюгин. - Мной поднимался вопрос: почему в Норильске не присутствует такой серьезный игрок, как «Красноярскнефтепродукт», компания, которая социально ориентирована и которая финансируется из бюджета края. Это правительственная компания, но по какой причине ее нет в нашем городе - не понятно. Мне очень хотелось бы изменить эту ситуацию, тем более что на личных встречах люди нередко жалуются на качество норильского бензина. Кроме того, я выступаю за введение на территории такого альтернативного топлива, как газ».