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25 апреля 2018, 18:53



Жителям северных территорий могут начать выделять квадратные метры в "Солонцах-2".

В ответ на это Елена Пензина предложила: «С учетом замечаний мы можем объединить государственные программы, для того чтобы выкупить квадратные метры, например, в "Солонцах-2" или "Солнечном". Мы же можем разработать нормативы, согласно которым будут выделяться квадратные метры на территории Красноярского края, а дальше жители смогут распоряжаться ими как захотят». Глава ведомства пояснил, что в настоящее время речь идет о социальных выплатах, однако такой механизм уже прорабатывается.

Просмотров:195 С таким предложением выступила заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Законодательного собрания Елена Пензина. В рамках рабочей встречи обсуждался вопрос о внесении изменений в программу «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан». В частности, министр строительства края Сергей Козупица рассказал, что на 38,5 млн рублей увеличится предоставление социальных выплат на приобретение жилья гражданам, проживающим в Норильске и Дудинке, за счет остатков неиспользованных средств по состоянию на 1 января 2018 года. В результате количество семей, выезжающих из районов Крайнего Севера, увеличится до 477.В ответ на это Елена Пензина предложила: «С учетом замечаний мы можем объединить государственные программы, для того чтобы выкупить квадратные метры, например, в "Солонцах-2" или "Солнечном". Мы же можем разработать нормативы, согласно которым будут выделяться квадратные метры на территории Красноярского края, а дальше жители смогут распоряжаться ими как захотят».Глава ведомства пояснил, что в настоящее время речь идет о социальных выплатах, однако такой механизм уже прорабатывается.