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26 апреля 2018, 10:24



Сегодня - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. В Норильске живут 97 норильчан, пострадавших от радиационных аварий.

Взрыв на четвертом энергоблоке ЧАЭС изменил миллионы судеб не только жителей СССР, но и десятков других стран, подвергшихся воздействию радиации. Имена шестисот тысяч человек, принимавших участие в ликвидации аварии и ее последствий, навсегда останутся вписанными в мировую историю как отражение беспримерного мужества и самопожертвования. В суете современного мира нельзя позволить себе забыть страшный чернобыльский урок. Тех людей, которые ценою жизни и здоровья в разы уменьшили последствия трагедии. Ликвидаторы никогда не называли себя героями, но то, что они сделали, было истинным героизмом. Сегодня рядом с нами живут 97 норильчан, пострадавших от радиационных аварий, среди них 47 ликвидаторов катастрофических последствий в Чернобыле. И признательность, которую мы к ним испытываем, сложно выразить словами. Уважаемые ликвидаторы, примите слова искренней благодарности за ваше мужество, высочайший профессионализм и отвагу. Здоровья вам, благополучия и оптимизма! Светлая память погибшим в радиационных катастрофах. Пусть трагедия, подобная чернобыльской, никогда не повторится», - говорится в обращении руководства города к норильчанам. (Фото из архива "Заполярной правды")

Просмотров:162 «Сегодня мы вспоминаем одно из самых страшных событий в истории человечества. 32 года назад весь мир узнал о небольшом городке Чернобыль в Киевской области. Спустя годы это название стало нарицательным, олицетворением трагедии мирового масштаба, боли и самоотверженности.Взрыв на четвертом энергоблоке ЧАЭС изменил миллионы судеб не только жителей СССР, но и десятков других стран, подвергшихся воздействию радиации. Имена шестисот тысяч человек, принимавших участие в ликвидации аварии и ее последствий, навсегда останутся вписанными в мировую историю как отражение беспримерного мужества и самопожертвования.В суете современного мира нельзя позволить себе забыть страшный чернобыльский урок. Тех людей, которые ценою жизни и здоровья в разы уменьшили последствия трагедии. Ликвидаторы никогда не называли себя героями, но то, что они сделали, было истинным героизмом.Сегодня рядом с нами живут 97 норильчан, пострадавших от радиационных аварий, среди них 47 ликвидаторов катастрофических последствий в Чернобыле. И признательность, которую мы к ним испытываем, сложно выразить словами. Уважаемые ликвидаторы, примите слова искренней благодарности за ваше мужество, высочайший профессионализм и отвагу. Здоровья вам, благополучия и оптимизма!Светлая память погибшим в радиационных катастрофах. Пусть трагедия, подобная чернобыльской, никогда не повторится», - говорится в обращении руководства города к норильчанам.(Фото из архива "Заполярной правды")