Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 апреля 2018, 10:49



В Норильске работает горячая линия по трудовым вопросам.



Просмотров:163 Телефон горячей линии 43-71-37 работает в управлении по персоналу администрации города Норильска. По указанному номеру телефона жители могут сообщать информацию по вопросам соблюдения трудового законодательства. Телефон работает с 9 до 13 и с 14 до 17 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.