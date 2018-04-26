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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:14 Красноярцы посягнули на рекорд. Заявка уже отправлена.
17:57 В Норильске полицейские пресекли незаконный оборот наркотиков
17:08 В Норильском кожно-венерологическом диспансере открылся кабинет анонимного приема.
16:54 1 мая во всех районах Норильска пройдут праздничные мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда.
16:54 В субботу на лыжной базе «Оль-гуль» соберутся норильские любители экстремального спорта на второй норильский «Экстрим-фестиваль».
15:56 Четверо норильских старшеклассников получили шанс попасть на курс по специальности «Актерское искусство» к преподавателю ГИТИСа Сергею Яшину.
15:39 Норильских и таймырских художников приглашают поучаствовать в региональной выставке.
15:31 Кайерканский общественный совет профилактики правонарушений подвел итоги работы за прошлый год.
14:45 После спектакля о любви - песни о любви. В исполнении самих артистов. Теперь так будет часто.
13:32 В Норильске завершился телевизионный фестиваль-конкурс детских и юношеских хоров «Споём о войне».
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