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26 апреля 2018, 10:56

«Норникель» получил национальную премию "IT-ЛИДЕР" за внедрение системы радиосвязи и позиционирования персонала и техники на руднике «Заполярный».


В Москве состоялась церемония награждения лауреатов XVI национальной ежегодной премии "IT-ЛИДЕР-2018". В ней приняли участие компании и топ-менеджеры, реализовавшие наиболее значимые проекты в сфере IТ и digital.
«Норникель» награжден в номинации «Цветная металлургия» за внедрение системы радиосвязи и позиционирования персонала и техники на руднике «Заполярный». Премия была вручена директору департамента информационных технологий «Норникеля» Юрию Шеховцову.
Установленный на руднике комплекс автоматизации предусматривает считывание индивидуальных меток сотрудников компании, самоходной техники. Он позволяет обеспечить беспроводную связь с каждым рабочим по персональному телефону. Комплекс также включает автоматизированную систему «Антинаезд»: оповещение водителя транспорта о нахождении рядом людей или техники.
Информация о местоположении персонала и техники в руднике выводится в оперативном режиме на экран диспетчера. Это помогает оперативно организовать и контролировать действия персонала при нештатных ситуациях.
«Диджитализация даже простых процессов существенно повышает показатели эффективности всего бизнеса и может изменить отрасль в целом. В эпоху стремительных цифровых изменений успех во многом будет зависеть от готовности бизнеса к принятию новых идей и подходов к управлению», — отметил председатель экспертного совета «IT-ЛИДЕР» Сергей Македонский.

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16:54   В субботу на лыжной базе «Оль-гуль» соберутся норильские любители экстремального спорта на второй норильский «Экстрим-фестиваль». 15:56   Четверо норильских старшеклассников получили шанс попасть на курс по специальности «Актерское искусство» к преподавателю ГИТИСа Сергею Яшину.
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17:45   Норильск присоединится к краевой общественной акции «Танцуй, край!». 17:28   "Заполярная правда" присоединилась к всероссийской акции "Георгиевская ленточка".
16:44   Проект «Семь цветов счастья» запустили благотворительный фонд «Территория добра» и рукодельницы из клуба «28 петель». 16:00   В Норильске проведен строевой смотр личного состава полиции, Росгвардии и добровольной народной дружины.
15:55   «Ателье кота» приглашает норильчан на мастер-классы. Создай своего кота и помоги тому, кто в этом нуждается. 15:48   Благотворительный фонд «69 параллель» открывает новый пункт программы «Сундук». На этот раз в Кайеркане.
15:48   В Норильске полицейские провели мастер-класс для воспитанников детского дома. 15:14   100 минут разговоров и неограниченное количество телеграмм. Ветераны ВОВ Норильска могут бесплатно воспользоваться услугами "Почты России".
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12:55   В предпраздничные первомайские дни в поликлиниках города будут вести прием дежурные врачи. 11:45   246 норильчат откликнулись на приглашение потанцевать.
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 24 апреля 2018 
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15:50   13 коллективов для 13-го фестиваля «Творческий Талнах». Вчера на сцене КДЦ им. В. Высоцкого собрались лучшие танцоры и вокалисты, чтобы подвести итоги творческого сезона. 15:46   Парень из Норильска обманул по телефону жителей Минусинска, которые перевели «бедному родственнику» 160 тысяч рублей.
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13:25   В Норильске состоится вечер памяти «Чернобыль - быль, Чернобыль - боль», посвященный Международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф. 13:06   В Норильске пропала девочка. Несовершеннолетнюю полиция ищет уже несколько дней.
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