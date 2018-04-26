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26 апреля 2018, 10:56



«Норникель» получил национальную премию "IT-ЛИДЕР" за внедрение системы радиосвязи и позиционирования персонала и техники на руднике «Заполярный».

«Норникель» награжден в номинации «Цветная металлургия» за внедрение системы радиосвязи и позиционирования персонала и техники на руднике «Заполярный». Премия была вручена директору департамента информационных технологий «Норникеля» Юрию Шеховцову. Установленный на руднике комплекс автоматизации предусматривает считывание индивидуальных меток сотрудников компании, самоходной техники. Он позволяет обеспечить беспроводную связь с каждым рабочим по персональному телефону. Комплекс также включает автоматизированную систему «Антинаезд»: оповещение водителя транспорта о нахождении рядом людей или техники. Информация о местоположении персонала и техники в руднике выводится в оперативном режиме на экран диспетчера. Это помогает оперативно организовать и контролировать действия персонала при нештатных ситуациях. «Диджитализация даже простых процессов существенно повышает показатели эффективности всего бизнеса и может изменить отрасль в целом. В эпоху стремительных цифровых изменений успех во многом будет зависеть от готовности бизнеса к принятию новых идей и подходов к управлению», — отметил председатель экспертного совета «IT-ЛИДЕР» Сергей Македонский.

Просмотров:207 В Москве состоялась церемония награждения лауреатов XVI национальной ежегодной премии "IT-ЛИДЕР-2018". В ней приняли участие компании и топ-менеджеры, реализовавшие наиболее значимые проекты в сфере IТ и digital.«Норникель» награжден в номинации «Цветная металлургия» за внедрение системы радиосвязи и позиционирования персонала и техники на руднике «Заполярный». Премия была вручена директору департамента информационных технологий «Норникеля» Юрию Шеховцову.Установленный на руднике комплекс автоматизации предусматривает считывание индивидуальных меток сотрудников компании, самоходной техники. Он позволяет обеспечить беспроводную связь с каждым рабочим по персональному телефону. Комплекс также включает автоматизированную систему «Антинаезд»: оповещение водителя транспорта о нахождении рядом людей или техники.Информация о местоположении персонала и техники в руднике выводится в оперативном режиме на экран диспетчера. Это помогает оперативно организовать и контролировать действия персонала при нештатных ситуациях.«Диджитализация даже простых процессов существенно повышает показатели эффективности всего бизнеса и может изменить отрасль в целом. В эпоху стремительных цифровых изменений успех во многом будет зависеть от готовности бизнеса к принятию новых идей и подходов к управлению», — отметил председатель экспертного совета «IT-ЛИДЕР» Сергей Македонский.