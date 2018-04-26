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26 апреля 2018, 13:32



В Норильске завершился телевизионный фестиваль-конкурс детских и юношеских хоров «Споём о войне».

Рекорды побила песенная команда юношей «Феникс» из 23-й школы с песней «На поле танки грохотали». Во главе со своим хормейстером Светланой Тулновской они удостоились специального приза жюри «За создание яркого образа танкиста и самовыражение на сценической площадке» и приза зрительских симпатий по итогам голосования зрителей ГТРК «Норильск». А Гран-при телевизионного фестиваля-конкурса «Споем о войне - 2018» у девичьего коллектива 40-й школы - за особо проникновенное исполнение «Баллады о военных летчицах». Завершился фестиваль по традиции общим исполнением «Дня Победы» Давида Тухманова. Солировал ветеран Великой Отечественной войны Гавриил Мязин. Зрители в переполненном зале, многие со слезами на глазах, стоя пели любимую песню вместе со сводным детским хором, которым дирижировал один из членов фестивального жюри Олег Морозов. Напомним, фестиваль-конкурс детских и юношеских хоров «Споем о войне» в пятый раз организовала ГТРК «Норильск».

Просмотров:194 В этом году хоры, а это около 600 ребят из 29 коллективов, на предварительных прослушиваниях в павильоне студии исполняли песни из любимых фильмов, посвященных Великой Отечественной войне. Итоги подвели на гала-концерте в Городском центре культуры. На сцену вышли лучшие 14 коллективов. В номинации школьных хоров жюри удостоило бронзы поющую команду 41-й школы, серебро заслужила 48-я гимназия, а за исполнение песни «В лесу прифронтовом» золота удостоилась 31-я школа. В номинации «Профессионалы» - для тех, кто особо занимается пением, - победил коллектив Дворца творчества детей и молодежи «Ветер перемен» с песней «Первым делом самолеты».Рекорды побила песенная команда юношей «Феникс» из 23-й школы с песней «На поле танки грохотали». Во главе со своим хормейстером Светланой Тулновской они удостоились специального приза жюри «За создание яркого образа танкиста и самовыражение на сценической площадке» и приза зрительских симпатий по итогам голосования зрителей ГТРК «Норильск». А Гран-при телевизионного фестиваля-конкурса «Споем о войне - 2018» у девичьего коллектива 40-й школы - за особо проникновенное исполнение «Баллады о военных летчицах».Завершился фестиваль по традиции общим исполнением «Дня Победы» Давида Тухманова. Солировал ветеран Великой Отечественной войны Гавриил Мязин. Зрители в переполненном зале, многие со слезами на глазах, стоя пели любимую песню вместе со сводным детским хором, которым дирижировал один из членов фестивального жюри Олег Морозов.Напомним, фестиваль-конкурс детских и юношеских хоров «Споем о войне» в пятый раз организовала ГТРК «Норильск».