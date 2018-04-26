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26 апреля 2018, 14:45



После спектакля о любви - песни о любви. В исполнении самих артистов. Теперь так будет часто.

Новый формат общения со зрителями придумал и воплотил в жизнь режиссер норильской «маяковки» Тимур Файрузов. «С любимыми не расставайтесь» - его постановка, вполне логично, что свою идею он изначально привязал к знакомому и проверенному материалу. Следующий песенный вечер ожидается в канун 9 мая: после спектакля на военную тему «Снегири», тоже в постановке Тимура Файрузова, артисты вместе со зрителям споют «Песни о войне». Спустя некоторое время, после спектакля «Фигаро» (режиссер Александр Исаев), запланирован очередной квартирник под названием «Французская вечеринка». Сам режиссер уверяет, что новый постпостановочный формат, который, по его мнению, должен прижиться в нашем норильском театре, даст больший простор для творчества, новых импульсов и свободного общения с театральной публикой.

Просмотров:152 Вчера в Норильском Заполярном театре драмы после спектакля «С любимыми не расставайтесь» по пьесе Александра Володина прошло шоу необычного формата «Песни о любви». Артисты, сыгравшие в спектакле главные и второстепенные роли, устроили в зрительском фойе своеобразный вечер музыки, так называемый квартирник, где исполнили массу лирических песен и композиций.Новый формат общения со зрителями придумал и воплотил в жизнь режиссер норильской «маяковки» Тимур Файрузов. «С любимыми не расставайтесь» - его постановка, вполне логично, что свою идею он изначально привязал к знакомому и проверенному материалу.Следующий песенный вечер ожидается в канун 9 мая: после спектакля на военную тему «Снегири», тоже в постановке Тимура Файрузова, артисты вместе со зрителям споют «Песни о войне». Спустя некоторое время, после спектакля «Фигаро» (режиссер Александр Исаев), запланирован очередной квартирник под названием «Французская вечеринка».Сам режиссер уверяет, что новый постпостановочный формат, который, по его мнению, должен прижиться в нашем норильском театре, даст больший простор для творчества, новых импульсов и свободного общения с театральной публикой.