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26 апреля 2018, 15:31



Кайерканский общественный совет профилактики правонарушений подвел итоги работы за прошлый год.

Самым частым правонарушением остается курение и распитие алкоголя в общественных местах. В первом квартале текущего года за эти нарушения были привлечены к ответственности 170 жителей Кайеркана (122 курильщика и 48 любителей выпить на людях), еще 142 человека не постеснялись появиться в общественных местах в нетрезвом виде, а 84 нарушили миграционное законодательство. Основная часть нарушений происходит в домах гостиничного типа, ситуация усугубилась после того, как в них убрали вахты, отмечают члены совета профилактики. «Представителей управляющей компании я прошу проконтролировать реализацию предложений по улучшению качества содержания и сохранности общедомового имущества в гостинках, которые были направлены в управление ЖКХ, - отметил председатель совета профилактики Кайеркана Геннадий Енчик. - Уверен, что общими усилиями мы сможем не просто улучшить статистику по пресечению и раскрытию преступлений, но и в целом сделать жизнь в Кайеркане более комфортной».

Просмотров:150 По итогам 2017 года кайерканский совет признан самым эффективным в Норильске. Совместная работа представителей муниципалитета, правоохранительных органов, предпринимателей и общественников в сфере профилактики правонарушений приносит положительный результат.Самым частым правонарушением остается курение и распитие алкоголя в общественных местах. В первом квартале текущего года за эти нарушения были привлечены к ответственности 170 жителей Кайеркана (122 курильщика и 48 любителей выпить на людях), еще 142 человека не постеснялись появиться в общественных местах в нетрезвом виде, а 84 нарушили миграционное законодательство.Основная часть нарушений происходит в домах гостиничного типа, ситуация усугубилась после того, как в них убрали вахты, отмечают члены совета профилактики.«Представителей управляющей компании я прошу проконтролировать реализацию предложений по улучшению качества содержания и сохранности общедомового имущества в гостинках, которые были направлены в управление ЖКХ, - отметил председатель совета профилактики Кайеркана Геннадий Енчик. - Уверен, что общими усилиями мы сможем не просто улучшить статистику по пресечению и раскрытию преступлений, но и в целом сделать жизнь в Кайеркане более комфортной».