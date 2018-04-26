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26 апреля 2018, 15:39



Норильских и таймырских художников приглашают поучаствовать в региональной выставке.

К участию в выставке приглашаются авторы, имеющие специальное художественное образование, члены творческих союзов, ассоциаций, студенты художественных отделений в возрасте от 16 лет. Выставочный комитет готов рассмотреть художественные работы, выполненные в любом направлении, на свободную тему, в различных техниках и материалах. Важное условие, работы должны быть созданы в период с 2017 года и ранее не экспонированы публично. Конкурсный отбор работ в экспозицию проведет выставком, в который входят представители профессионального сообщества художников, искусствоведы и другие персоналии, обладающие достаточными компетенциями для работы в его составе. По итогам выставки будет издаваться каталог экспонируемых работ «Северная коллекция». Работы принимаются до 1 ноября по адресу: Норильск, ул. Талнахская, 78, Художественная галерея «МВК «Музей Норильска». Телефоны для справок: 43-35-67, 8-913-495-50-17.

Просмотров:122 Управление по делам культуры и искусства администрации города Норильска совместно с музейно-выставочным комплексом «Музей Норильска» объявили о проведении ежегодной региональной художественной выставки «Северная коллекция. Искусство художников севера Красноярского края» и о начале приема заявок на участие от норильских и таймырских художников. Выставка откроется в художественной галерее (Талнахская, 78) в Международный день художника, 8 декабря 2018 года.К участию в выставке приглашаются авторы, имеющие специальное художественное образование, члены творческих союзов, ассоциаций, студенты художественных отделений в возрасте от 16 лет. Выставочный комитет готов рассмотреть художественные работы, выполненные в любом направлении, на свободную тему, в различных техниках и материалах. Важное условие, работы должны быть созданы в период с 2017 года и ранее не экспонированы публично.Конкурсный отбор работ в экспозицию проведет выставком, в который входят представители профессионального сообщества художников, искусствоведы и другие персоналии, обладающие достаточными компетенциями для работы в его составе.По итогам выставки будет издаваться каталог экспонируемых работ «Северная коллекция».Работы принимаются до 1 ноября по адресу: Норильск, ул. Талнахская, 78, Художественная галерея «МВК «Музей Норильска».Телефоны для справок: 43-35-67, 8-913-495-50-17.