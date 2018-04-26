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26 апреля 2018, 15:56



Четверо норильских старшеклассников получили шанс попасть на курс по специальности «Актерское искусство» к преподавателю ГИТИСа Сергею Яшину.

В нашем городе актеры и режиссеры встретились с выпускниками школ, учениками 9-11-х классов; профессиональные пробы проходили в Молодежном центре и длились два дня, 24 и 25 апреля. Заявки на участие в пробах подавали 102 норильских школьника. В результате прослушиваний профессор выбрал из всех молодых людей трех девушек и одного юношу, все они - ученики 11-х классов. Счастливчики пока не пожелали открывать своих фамилий, так как до конца еще не уверены, что пройдут в московском театральном вузе последний, решающий тур испытания для поступления в столь престижное учебное заведение. Напомним, принять участие в профессиональных пробах мог любой норильчанин, мечтающий поступить в ГИТИС. Кандидатам надо было прочитать наизусть отрывки из басни, стихотворения, прозы и монолога, исполнить сценический этюд, танец или песню. Сергей Яшин выбрал наиболее талантливых ребят, по его мнению, и намерен рекомендовать их к поступлению в ГИТИС в свою мастерскую в новом учебном году. Тем, кто успешно прошел норильский этап, потребуется сдать остальные экзамены на общих условиях. Такая возможность появилась у ребят благодаря фонду «Живая классика» и компании «Норникель».

Просмотров:138 Преподавателю ГИТИСа, профессору, народному артисту РФ Сергею Яшину, который специально прилетал в наш город, чтобы набрать курс по специальности «Актерское искусство», помогал на слушаниях Тарас Белоусов, преподаватель ГИТИСа, режиссер Московского драматического театра на Малой Бронной.В нашем городе актеры и режиссеры встретились с выпускниками школ, учениками 9-11-х классов; профессиональные пробы проходили в Молодежном центре и длились два дня, 24 и 25 апреля. Заявки на участие в пробах подавали 102 норильских школьника.В результате прослушиваний профессор выбрал из всех молодых людей трех девушек и одного юношу, все они - ученики 11-х классов. Счастливчики пока не пожелали открывать своих фамилий, так как до конца еще не уверены, что пройдут в московском театральном вузе последний, решающий тур испытания для поступления в столь престижное учебное заведение.Напомним, принять участие в профессиональных пробах мог любой норильчанин, мечтающий поступить в ГИТИС. Кандидатам надо было прочитать наизусть отрывки из басни, стихотворения, прозы и монолога, исполнить сценический этюд, танец или песню. Сергей Яшин выбрал наиболее талантливых ребят, по его мнению, и намерен рекомендовать их к поступлению в ГИТИС в свою мастерскую в новом учебном году. Тем, кто успешно прошел норильский этап, потребуется сдать остальные экзамены на общих условиях. Такая возможность появилась у ребят благодаря фонду «Живая классика» и компании «Норникель».