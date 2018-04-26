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26 апреля 2018, 16:54



В субботу на лыжной базе «Оль-гуль» соберутся норильские любители экстремального спорта на второй норильский «Экстрим-фестиваль».

В этой связи организаторы фестиваля в этом году обратились к руководству лыжной базы «Оль-Гуль» с просьбой перенести «Экстрим-фест» на их площадку. Открытие фестиваля состоится 28 апреля в 16.00 часов. В 16.30 запланирована разминка сноубордистов и сноукайтеров, в 17.00 пройдет мастер-класс по сноубордингу в виде «Джибинг». В 17.30 начнется мастер-класс по сноукайтингу. В 18.00 любители необычных для городских просторов машин смогут увидеть выставку высокопроходимой техники. В 18.30 начнется мастер-класс по скалолазанию, в 19.30 запланирована разминка спортсменов питбайкеров, после чего в 20.00 питбайкеры дадут мастер-класс. Впервые в этом году к фестивалю присоединилось объединение любителей мини-мотокросса. Закроется «Экстрим-фестиваль» в 21.00. На праздник ждут всех желающих.

Просмотров:91 Впервые этот фестиваль организовался спонтанно год назад, он проходил на берегу Норилки, и собрались на него сноубордисты, сноукайтеры, питбайкеры. Зрителей на это шоу собралось более 500 человек, из-за чего на необустроенном берегу реки образовалось большое скопление личного транспорта - парковочных мест катастрофически не хватало.В этой связи организаторы фестиваля в этом году обратились к руководству лыжной базы «Оль-Гуль» с просьбой перенести «Экстрим-фест» на их площадку.Открытие фестиваля состоится 28 апреля в 16.00 часов. В 16.30 запланирована разминка сноубордистов и сноукайтеров, в 17.00 пройдет мастер-класс по сноубордингу в виде «Джибинг». В 17.30 начнется мастер-класс по сноукайтингу. В 18.00 любители необычных для городских просторов машин смогут увидеть выставку высокопроходимой техники. В 18.30 начнется мастер-класс по скалолазанию, в 19.30 запланирована разминка спортсменов питбайкеров, после чего в 20.00 питбайкеры дадут мастер-класс.Впервые в этом году к фестивалю присоединилось объединение любителей мини-мотокросса.Закроется «Экстрим-фестиваль» в 21.00. На праздник ждут всех желающих.