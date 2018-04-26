Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 апреля 2018, 16:54



1 мая во всех районах Норильска пройдут праздничные мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда.

Музей Норильска проведет день тематических экскурсий «Музейная маевка, или Как в Норильске отмечали Первомай». Будет организовано четыре экскурсии-демонстрации в 13.00, 14.00, 15.00 и 16.00. Демонстранты-экскурсанты с воздушными шарами, флагами, транспарантами в руках, которые они предварительно изготовят в музее, узнают о почти вековых традициях проведения норильского Первомая. Экскурсия пройдет по маршруту: Музей - Ленинский проспект - Гвардейская площадь - памятник В. И. Ленину на площади Октябрьской. Такие маевки впервые прошли в музее в прошлом году и, несмотря на мороз, пользовались у норильчан большим успехом. В публичной библиотеке для детей и родителей с 14.30 до 16.00 пройдет творческая программа «Библиотечная маевка», где на мастер-классах под руководством креативных умельцев гости создадут авторские броши и книжные закладки, смастерят фигуры в технике паперкрафта, сделают сказочных птичек и нарисуют любимых литературных персонажей. Уголок аквагрима и увлекательные настольные игры дополнят праздничную атмосферу. Кинокомплекс «Родина» приглашает юных норильчан познакомиться с лучшими работами фестиваля анимационного кино «Суздаль-2018», а также новым альманахом киностудии «Союзмульфильм». Мультпрограмма пройдет в режиме нон-стоп с 11.00 до 18.00 в видеозале кинотеатра. В Талнахе в 15.00 на площади Горняков состоится народное гулянье «Честь и слава по труду!». В программе праздника песни, пляски, игры и забавы. На сцене перед зрителями выступят творческие коллективы Талнаха. Жители и гости Талнаха примут участие в акции «Праздник первой МА» с исполнением желаний по славянскому поверью. В завершение программы юные воспитанники театральной студии «Зазеркалье» Талнахской детской школы искусств представят литературную композицию «Все работы хороши!». Жители и гости района смогут принять участие в танцевальном флешмобе «Танец дружбы». В Кайеркане на площади перед КДЦ «Юбилейный» в 15.00 начнется праздничная программа «Весна на Шахтерской улице». В преддверии праздника среди жителей и учреждений района объявлен конкурс транспарантов «Юбилейный Первомай». Подведение итогов и награждение состоится на праздничной сцене. У жителей и гостей района появится возможность поучаствовать в играх и конкурсах, получить ценные призы и подарки. На протяжении всего мероприятия будут работать интерактивные площадки, в которых предлагается продемонстрировать свои ловкость и смекалку. Любой желающий сможет запечатлеть себя в тематических тантамаресках. Настроение всеобщей радости и единения будут поддерживать творческие коллективы Большого Норильска. В здании «Юбилейного» пройдет мастер-класс «Праздничная бутоньерка». У самых маленьких зрителей появится возможность нарисовать настоящую первомайскую открытку. В 16.20 для всех любителей советского кино будет показан фильм «Весна на Заречной улице», вход свободный.

Просмотров:98 В Центральном районе в 13.30 на Театральной площади пройдет уличная праздничная программа «Мир. Труд. Весна». Норильчане увидят специализированную технику МЧС и полиции, а красочные ростовые куклы порадуют самых маленьких горожан. Гостей праздника ждут конкурсы и розыгрыши призов. Дарить весеннее настроение будут творческие коллективы Городского центра культуры.Музей Норильска проведет день тематических экскурсий «Музейная маевка, или Как в Норильске отмечали Первомай». Будет организовано четыре экскурсии-демонстрации в 13.00, 14.00, 15.00 и 16.00. Демонстранты-экскурсанты с воздушными шарами, флагами, транспарантами в руках, которые они предварительно изготовят в музее, узнают о почти вековых традициях проведения норильского Первомая. Экскурсия пройдет по маршруту: Музей - Ленинский проспект - Гвардейская площадь - памятник В. И. Ленину на площади Октябрьской. Такие маевки впервые прошли в музее в прошлом году и, несмотря на мороз, пользовались у норильчан большим успехом.В публичной библиотеке для детей и родителей с 14.30 до 16.00 пройдет творческая программа «Библиотечная маевка», где на мастер-классах под руководством креативных умельцев гости создадут авторские броши и книжные закладки, смастерят фигуры в технике паперкрафта, сделают сказочных птичек и нарисуют любимых литературных персонажей. Уголок аквагрима и увлекательные настольные игры дополнят праздничную атмосферу.Кинокомплекс «Родина» приглашает юных норильчан познакомиться с лучшими работами фестиваля анимационного кино «Суздаль-2018», а также новым альманахом киностудии «Союзмульфильм». Мультпрограмма пройдет в режиме нон-стоп с 11.00 до 18.00 в видеозале кинотеатра.В Талнахе в 15.00 на площади Горняков состоится народное гулянье «Честь и слава по труду!». В программе праздника песни, пляски, игры и забавы. На сцене перед зрителями выступят творческие коллективы Талнаха. Жители и гости Талнаха примут участие в акции «Праздник первой МА» с исполнением желаний по славянскому поверью. В завершение программы юные воспитанники театральной студии «Зазеркалье» Талнахской детской школы искусств представят литературную композицию «Все работы хороши!». Жители и гости района смогут принять участие в танцевальном флешмобе «Танец дружбы».В Кайеркане на площади перед КДЦ «Юбилейный» в 15.00 начнется праздничная программа «Весна на Шахтерской улице». В преддверии праздника среди жителей и учреждений района объявлен конкурс транспарантов «Юбилейный Первомай». Подведение итогов и награждение состоится на праздничной сцене. У жителей и гостей района появится возможность поучаствовать в играх и конкурсах, получить ценные призы и подарки. На протяжении всего мероприятия будут работать интерактивные площадки, в которых предлагается продемонстрировать свои ловкость и смекалку. Любой желающий сможет запечатлеть себя в тематических тантамаресках. Настроение всеобщей радости и единения будут поддерживать творческие коллективы Большого Норильска. В здании «Юбилейного» пройдет мастер-класс «Праздничная бутоньерка». У самых маленьких зрителей появится возможность нарисовать настоящую первомайскую открытку. В 16.20 для всех любителей советского кино будет показан фильм «Весна на Заречной улице», вход свободный.