Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 апреля 2018, 17:08



В Норильском кожно-венерологическом диспансере открылся кабинет анонимного приема.

Анонимный прием - услуга платная. Расценки согласованы с министерством здравоохранения Красноярского края. Отметим, что ту же самую медицинскую помощь можно получить и бесплатно, но в таком случае необходимо предъявить паспорт и полис. «Боясь огласки, некоторые граждане, даже подозревая у себя венерическое заболевание, к врачу не обращаются, представляя тем самым опасность для своих половых партнеров, - подчеркнул главный врач городской больницы № 2 Сергей Сорокин. - Работа кабинета анонимного приема решит эту проблему». Расположен кабинет в здании кожно-венерологического диспансера, что на ул. Талнахской, 32, в стороне от других кабинетов, поэтому конфиденциальность гарантирована. Касса находится тут же. Оплата услуг происходит строго по прейскуранту. Время работы: понедельник и пятница с 15.00 до 17.30. В день открытия кабинета 23 апреля за консультацией венеролога обратились два человека. Также в рамках платного приема в КВД предлагается услуга ПЦР-диагностики, которая не входит в перечень услуг, оплачиваемых из Фонда обязательного медицинского страхования. Этот высокоточный метод молекулярно-генетической диагностики позволяет выявить у человека различные инфекционные и наследственные заболевания как в острой и хронической стадии, так и задолго до того, как они проявятся.

Просмотров:101 Теперь любой желающий, вне зависимости от гражданства, не предъявляя никаких документов, не называя своей фамилии и адреса, может обратиться за помощью к дерматовенерологу, обследоваться и пролечиться. Идентифицируется пациент по цифровому коду, который ему присваивается при обращении.Анонимный прием - услуга платная. Расценки согласованы с министерством здравоохранения Красноярского края. Отметим, что ту же самую медицинскую помощь можно получить и бесплатно, но в таком случае необходимо предъявить паспорт и полис.«Боясь огласки, некоторые граждане, даже подозревая у себя венерическое заболевание, к врачу не обращаются, представляя тем самым опасность для своих половых партнеров, - подчеркнул главный врач городской больницы № 2 Сергей Сорокин. - Работа кабинета анонимного приема решит эту проблему».Расположен кабинет в здании кожно-венерологического диспансера, что на ул. Талнахской, 32, в стороне от других кабинетов, поэтому конфиденциальность гарантирована. Касса находится тут же. Оплата услуг происходит строго по прейскуранту. Время работы: понедельник и пятница с 15.00 до 17.30. В день открытия кабинета 23 апреля за консультацией венеролога обратились два человека.Также в рамках платного приема в КВД предлагается услуга ПЦР-диагностики, которая не входит в перечень услуг, оплачиваемых из Фонда обязательного медицинского страхования. Этот высокоточный метод молекулярно-генетической диагностики позволяет выявить у человека различные инфекционные и наследственные заболевания как в острой и хронической стадии, так и задолго до того, как они проявятся.